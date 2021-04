La première du documentaire Tina Turner attire 1,1 million de téléspectateurs sur HBO

Le documentaire Tina Turner de HBO, Tina, a attiré un impressionnant 1,1 million de téléspectateurs lorsqu’il est devenu disponible pour les fans américains le samedi 27 mars, a révélé WarnerMedia.

L’audience totale du film, d’une durée de 118 minutes, est à la fois pour les téléspectateurs et pour ceux qui ont diffusé l’œuvre sur HBO Max aux États-Unis. (Altitude Film Distribution a sorti Tina au Royaume-Uni le dimanche 28 et la sortie internationale est prévue pour cet été.)

De plus, le chiffre représente la meilleure note pour un documentaire de HBO depuis 2019 Leaving Neverland, dont la première partie a été diffusée un dimanche et a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs, suivie le lendemain par la deuxième partie et ses 927000 téléspectateurs.

Il convient également de noter que la première dimanche soir de Leaving Neverland a attiré le plus de téléspectateurs de tous les documentaires de HBO en une décennie, à l’exception de Going Clear: Scientology de 2015 (1,7 million de téléspectateurs) et de Bright Lights de 2017 (1,6 million de téléspectateurs).

Tina Turner a capitalisé sur les projecteurs en y branchant sa première autobiographie illustrée officielle, Tina Turner: That’s My Life, et une «réplique exacte» de son anneau de pouce, disponible à l’achat pour 119 € (139,52 $, sur la base du taux de change à le moment de l’écriture de cette pièce).

Le fait que l’examen approfondi de la vie et de la carrière de Tina Turner, âgée de 81 ans, ait réussi à performer si bien hors de la porte, du point de vue de l’audience, peut signifier que HBO accordera la priorité aux documentaires axés sur les musiciens pour aller de l’avant. Pour être sûr, plus que quelques autres artistes de haut niveau, de Connie Francis à Petula Clark, pour n’en nommer que quelques-uns, ont à peu près le même âge que Turner et n’ont pas fait l’objet de documentaires complets ces derniers temps.

En passant, les femmes ne représentent que huit pour cent environ des intronisés au Rock and Roll Hall of Fame; Tina Turner a été intronisée avec Ike Turner en 1991, mais a reçu une nomination en solo cette année. De plus, Connie Francis reste manifestement absente du Rock Hall, et des documentaires comme Tina pourraient raviver l’intérêt des fans pour des carrières musicales remarquables (mais sous-estimées), stimulant ainsi les tendances plus larges de l’industrie.

Par ailleurs, un biopic de Jeff Buckley avance officiellement avec la bénédiction de la succession de l’auteur-compositeur-interprète, ont révélé les personnes impliquées dans le projet ce mois-ci. Et si ces murs pouvaient chanter, un documentaire sur Abbey Road du réalisateur Mary McCartney, est en préparation.

Néanmoins, des documentaires récents ont également tracé la carrière de nouveaux artistes, notamment le film de Billie Eilish, commandé par Apple, The World’s a Little Blurry, sorti le mois dernier, et Blackpink de Netflix: Light Up the Sky, qui a fait ses débuts en octobre.