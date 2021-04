La première du film Apple Original ‘CODA’ est annoncée

CODA est le premier film de l’histoire du Festival de Sundance à remporter tous les meilleurs prix dans la catégorie Concours dramatique américain. Aujourd’hui, Apple annonce que le film sera présenté en première pour les utilisateurs d’Apple TV + et dans les salles en même temps.

Écrit et réalisé par Siân Heder (Tallulah, Little America), CODA a été présenté dans la catégorie US Dramatic Competition au Festival de Sundance 2021 et a été honoré de quatre prix au festival: le Special Jury Award for Ensemble Cast, le Prix ​​de la mise en scène, le prix du public et le grand prix du jury.

Voici l’histoire de CODA:

Ruby (Emilia Jones), 17 ans, est la seule personne entendante d’une famille sourde – une CODA, enfant d’adultes sourds. Sa vie consiste à jouer le rôle d’interprète pour ses parents (Marlee Matlin, Troy Kotsur) et à travailler sur le bateau de pêche en difficulté de la famille tous les jours avant l’école avec son père et son frère aîné (Daniel Durant). Mais lorsque Ruby rejoint le club de la chorale de son lycée, elle découvre un don pour le chant et se retrouve bientôt attirée par son partenaire en duo Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Encouragée par son chef de chœur enthousiaste et dur (Eugenio Derbez) à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve déchirée entre les obligations qu’elle ressent envers sa famille et la poursuite de ses propres rêves.

Le film met en vedette Emilia Jones (Locke & Key), Eugenio Derbez (The Casagrandes), Troy Kotsur (The Number 23), Ferdia Walsh-Peelo (Vikings), Daniel Durant (Switched at Birth), Amy Forsyth (Beautiful Boy), Kevin Chapman (Ville sur une colline) et Marlee Matlin (Enfants d’un Dieu moindre).

CODA est produit par Vendome Pictures et Pathé, avec Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger et Jérôme Seydoux comme producteurs et Ardavan Safaee et Sarah Borch-Jacobsen comme producteurs exécutifs.

Le film sortira en salles et sur Apple TV + le vendredi 13 août. Vous pouvez consulter notre guide Apple TV + ici.

