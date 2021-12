La première édition de Wikipedia est vendue sous le nom de NFT pour 750 000 $

Quel est le phénomène des NFT ? 1:25

. – Le cofondateur de Wikipedia, Jimmy Wales, a mis aux enchères un jeton non fongible (NFT) de la première édition réalisée sur le site.

Wales a écrit les mots « Hello world! » après le lancement de Wikipédia le 15 janvier 2001, et le moment a été immortalisé dans un NFT qui s’est vendu pour 750 000 $ chez Christie’s mercredi, a indiqué la maison de vente aux enchères dans un communiqué.

Qu’est-ce qu’un NFT ?

Un NFT est un élément de contenu numérique lié à la blockchain, la base de données numérique qui sous-tend les crypto-monnaies comme le bitcoin et l’ethereum.

Ils transforment les œuvres d’art numériques et autres objets de collection en actifs uniques et vérifiables, faciles à échanger sur la blockchain, et ont suscité un énorme intérêt dans le monde de l’art.

Christie’s avait initialement estimé que le NFT atteindrait entre 100 000 et 150 000 dollars. Dans une déclaration post-vente, Peter Klarnet, un spécialiste senior des commissaires-priseurs, a déclaré que le résultat « souligne l’intérêt croissant des collectionneurs pour l’histoire d’Internet ».

Le Pays de Galles a lancé Wikipédia après avoir initialement essayé de créer Nupedia, une encyclopédie en ligne à comité de lecture écrite par des experts, mais le projet a échoué car il a fallu trop de temps pour approuver les modifications.

« C’était très, très académique et ça a échoué parce que ce n’était pas vraiment amusant pour les volontaires, c’était trop rigide », a déclaré Wales dans le communiqué avant la vente.

Le co-fondateur de Wikipedia, Larry Sanger, a proposé de faciliter la collaboration sur les pages Web, et cette décision a conduit à des progrès massifs.

« En deux semaines, nous avons fait autant de travail qu’en près de deux ans », a déclaré Wales.

Les débuts de Wikipédia

Au début, n’importe qui pouvait modifier le site et les versions précédentes des pages seraient perdues, mais Wales a ensuite commencé à sauvegarder l’historique du site afin que tout changement puisse être annulé, selon le communiqué.

Ce code fait partie du NFT qui a été mis aux enchères avec l’iMac couleur fraise sur lequel je travaillais à l’époque. L’iMac a été vendu séparément pour 187 500 $.

L’acheteur NFT, qui n’a pas été identifié par Christie’s, pourra modifier la page à sa guise, ainsi que la ramener à sa forme d’origine.

Wales a déclaré qu’il s’agissait d’une façon « d’exprimer artistiquement ce que je pense être important à propos de ce moment de potentiel et d’émotion : que vous pourriez faire quelque chose d’incroyable ou que vous puissiez faire quelque chose qui ne fonctionne pas du tout ».

Il a ajouté: « Et j’espère que les gens réagiront à cela, pour vraiment penser: ce n’est pas un Wikipédia mature, c’était l’idée folle de Jimmy un amusant matin de janvier, et je pense que c’est spectaculaire d’y penser. »

Une partie du produit de la vente sera utilisée pour soutenir WT.Social, le projet de médias sociaux alternatifs du Pays de Galles, ainsi que diverses organisations caritatives.

« C’est un témoignage de la puissance de ce que le crowdsourcing peut réaliser – permettant à des milliards de personnes d’accéder à une mine d’informations, et tout cela gratuitement », a déclaré Klarnet avant la vente.

« En tant qu’utilisateurs fréquents de Wikipédia dans le cadre de notre propre travail, nous sommes honorés qu’on nous ait confié deux objets associés à la naissance de cette réalisation transformatrice. »