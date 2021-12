La première et unique scène post-crédits de Hawkeye nous a laissé nous gratter la tête

La finale de Hawkeye est maintenant diffusée sur Disney Plus, marquant la fin des aventures MCU de cette année. Marvel a sorti quatre films et cinq émissions de télévision en 2021 qui ont plus que compensé l’interruption de l’année dernière. Hawkeye est facilement l’un des événements MCU les plus excitants de l’année, donnant à ce vengeur original bien-aimé sa première aventure autonome. La finale conclut magnifiquement l’histoire de Noël et livre la première et unique scène post-crédits de Hawkeye.

Alors que Hawkeye est l’une des émissions MCU les plus excitantes de l’année, la séquence post-crédits est de loin la plus effrayante et la plus déroutante à ce jour. Si vous n’avez pas vu la finale de Hawkeye, vous voudrez éviter les spoilers qui suivent ci-dessous.

Le dernier épisode de cette première saison de Hawkeye est le plus long de la série, mais c’est parce que la finale doit régler tous les détails. Nous obtenons une bataille finale et toutes les révélations qui feront avancer l’histoire du MCU. Tous ne sont pas particulièrement surprenants.

Récapitulatif de la finale Hawkeye

Kingpin (Vincent D’Onofrio) apparaît enfin dans la chair, dans la lignée du camée de Daredevil (Charlie Cox) dans Spider-Man: No Way Home. Il est toujours aussi effrayant. Et sa scène de combat avec Kate Bishop (Hailee Steinfeld) est tout simplement incroyable.

Aussi fort et brutal que puisse être Wilson Fisk – un teaser pour ce qui va arriver dans les futurs films et émissions – Bishop est encore plus impressionnant. Le nouveau Hawkeye du MCU est plus qu’à la hauteur de l’occasion.

Bishop est facilement l’un des jeunes vengeurs les plus excitants que nous ayons vus jusqu’à présent, et nous voulons voir beaucoup plus de Steinfeld dans le MCU.

Ensuite, il y a le développement du personnage d’Echo (Alaqua Cox) dans la finale de Hawkeye. Elle se dresse enfin contre Kingpin, comme nous nous y attendions. Mais nous sommes presque sûrs qu’elle ne l’a pas tué dans cette scène vers la fin de l’épisode.

La finale de Hawkeye propose également le face-à-face que nous mourons d’envie de voir depuis le début. Yelena Belova (Florence Pugh) et Clint Barton (Jeremy Renner) ont enfin la scène de combat émotionnelle que nous avons envisagée. Ils peuvent parler de Natasha (Scarlett Johansson) et de son destin dans Endgame. Et la façon dont Marvel a honoré Nat dans Hawkeye est l’un des moments forts de la saison et de toute la liste des spectacles de Disney Plus.

Yelena, bien sûr, est l’autre nouveau Avenger que nous nous attendons à voir davantage sur la route. Elle est la nouvelle Black Widow et il se trouve qu’elle clique avec le nouveau Hawkeye. Leur propre scène de combat dans la finale est quelque chose que vous voudrez revoir. Quant aux plaisanteries entre ces deux personnages : nous en avons besoin de plus dans le MCU.

La scène post-crédits de Rogers

La finale de Hawkeye a également livré les révélations que nous avions anticipées. Eleanor Bishop (Vera Farmiga) a travaillé avec Kingpin et elle voulait la mort de Hawkeye. Laura Barton (Linda Cardellini) est une ancienne agent du SHIELD. Et Kazi (Fra Fee) a trahi le père d’Echo – il est aussi mort ou grièvement blessé.

La façon dont la finale de Hawkeye se développe pourrait vous faire penser que vous n’avez pas besoin d’une scène post-crédits. Presque tout est résolu et les cliffhangers évidents surviennent pendant l’épisode. Nous savons déjà que nous verrons Kate, Yelena, Kingpin et Echo dans les futures aventures du MCU.

Ensuite, la scène post-crédits de Hawkeye tombe, et c’est tout aussi ennuyeux que lorsque vous l’avez vue pour la première fois. Mais cette fois, nous obtenons toute la routine de la comédie musicale de Rogers que nous avons vue dans le premier épisode. Et c’est tellement mauvais que vous ne pouvez pas attendre que ça se termine. Il s’avère que Rogers n’est peut-être pas un grand spectacle. Mais il est clairement populaire auprès des fans d’Avengers dans la réalité MCU.

L’un des buts de la scène est de rappeler subtilement aux fans de MCU dans le monde réel à quel point les Avengers sont importants. Tout le monde s’attend à ce qu’ils reviennent pour sauver la situation si une autre menace se présente. C’est peut-être un vœu pieux, mais la comédie musicale de Rogers dans la finale de Hawkeye pourrait être un teaser pour Avengers 5 ou Young Avengers.

Nous soulignerons également l’intrigue évidente dans la comédie musicale de Rogers qui nécessite une explication formelle. Il n’y avait pas d’Ant-Man (Scott Lang) dans la bataille de New York. Eh bien, pas dans cette réalité en tout cas. Nous mourons donc d’envie de savoir pourquoi Rogers donne l’impression qu’il est le septième Avenger.