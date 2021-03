La première extension majeure d’Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids sort en avril

La première extension majeure d’Assassin’s Creed Valhalla, Wrath of the Druids, sera disponible le 29 avril.

Dans Wrath of the Druids, Assassin’s Creed Valhalla les joueurs voyageront en Irlande et découvriront les mystères d’un culte druidique, en traquant et en découvrant leurs membres.

Plonger dans les mythes et folklores gaéliques, ils devront se frayer un chemin à travers des forêts hantées et divers paysages tout en essayant de gagner en influence parmi les rois gaéliques.

L’extension peut être achetée séparément ou accessible via le Season Pass.

De plus, la saison 2 de la saison d’Ostara propose un contenu narratif exclusif et des événements en jeu accessibles à tous les joueurs. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent célébrer le printemps dans le cadre du festival Ostara à durée limitée avec de nouveaux défis et récompenses.

Ostara Festival, la première mise à jour de la saison d’Ostara, invite les joueurs à découvrir un événement en jeu actif jusqu’au 8 avril dans une zone dédiée de Ravensthorpe. Diverses festivités sur le thème de Pâques seront disponibles, notamment:

Activité de décoration de colonie

Mini-jeux pour boire, tirer à l’arc et combattre

Trois nouvelles quêtes de personnage: Eivor peut profiter d’une chasse aux œufs, la célébration May-Queen, et protéger la colonie contre les esprits de la nuit

Trois nouvelles compétences: Fearless Leaper permet à Eivor de lancer une attaque de chute maîtrisée sur les ennemis, tandis que les compétences Raven’s Loot et Loot Food augmentent l’efficacité d’Eivor à distance ou en combat rapproché.

Récompenses exclusives comprenant des décorations de règlement et des articles de personnalisation

Pour vivre le Festival d’Ostara, les joueurs doivent atteindre l’Angleterre et terminer l’un des premiers arcs narratifs – soit Grantebridgescire ou Ledecestrescire. Le festival sera alors déclenché automatiquement lorsque les joueurs visiteront la colonie. Pour accéder à l’activité May-Queen, le règlement des joueurs doit avoir atteint le niveau 3.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs pourront également modifier l’apparence de l’équipement d’Eivor avec une personnalisation visuelle, mieux connue sous le nom de transmogrification ou de «changement d’apparence» dans le jeu.

Les statistiques d’origine de l’équipement et de l’armure restent inchangées car Eivor est visuellement personnalisé. Une fois qu’un équipement ou une arme est trouvé, ses visuels peuvent être équipés en échange d’argent en visitant le forgeron de Ravensthorpe si l’objet est de la même catégorie.

Pour célébrer la communauté Assassin’s Creed Valhalla, les joueurs recevront gratuitement la tenue d’Altair, l’ensemble d’équipement de Yule et des cosmétiques, ainsi que 300 opales. Pour réclamer les récompenses, ils doivent accéder à la boutique Animus.

Deux futures mises à jour ajouteront plus de contenu pour la saison d’Ostara, notamment:

Mastery Challenge: Une deuxième mise à jour ajoutera un nouveau mode de jeu basé sur les mécanismes de combat de base d’Assassin’s Creed Valhalla, apportant une expérience de combat hautement rejouable. Un maître arrive dans la colonie, inspirant Eivor à s’entraîner et à relever les défis pour devenir un maître.

Récompenses supplémentaires

Le jeu est disponible sur Xbox Series X / S, consoles Xbox One, PPS5, PS4, Epic Games Store et Ubisoft Store sur PC Windows, ainsi que sur Stadia, Amazon Luna et le service d’abonnement d’Ubisoft, Ubisoft +.