La première F1 de Schumacher à vendre

10/06/2021 à 13:22 CEST

Les collectionneurs et les fans de Formule 1 sont face à une magnifique opportunité. Bien sûr, tant qu’ils sont millionnaires. La société anglaise ‘Speedmaster Cars’ a mis le vente de la première voiture de Formule 1 de Michael Schumacher, la Jordan 191 Couleur verte Avec lequel le Kaiser a fait ses débuts au Grand Prix de Belgique, disputé à Spa-Francorchams en 1991. Jacques Hanson, propriétaire de ‘Speedmaster Cars’, demande 1,45 million d’euros pour la voiture. Un prix digne de son histoire.

En août 1991, Team Jordan avait besoin d’un pilote capable de remplacer Bertrand Gachot au Grand Prix de Belgique et Schumacher il était l’élu. Le pilote allemand n’a pas tenu un tour en course et a été contraint à l’abandon à cause d’un problème d’embrayage, mais il n’a laissé personne indifférent avec ses performances aux essais et aux qualifications.

Désormais, l’heureux élu qui pourra acheter la voiture pourra même la mettre en piste avec l’aide d’une équipe de mécaniciens. La voiture a le châssis et le volant d’origine et un nouveau moteur Corsworth réplique exacte du V8 de 1991.