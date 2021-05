la première femme à présider une Royal Academy, et sa «bonté d’intelligence»

29/05/2021 à 08:56 CEST

L’un des plus gros a disparu. Peut-être n’était-il pas bien connu de ceux qui parlent, mais il jouissait de la reconnaissance mondiale de ceux qui pensent. Un domaine dans lequel il est beaucoup plus difficile de se démarquer et où les succès éphémères ou les crêtes de vagues n’existent pas.

María Teresa Miras était une scientifique avec des lettres majuscules. Et l’une des personnes qui a probablement fait le plus pour faire comprendre que les femmes n’ont pas de plafonds en verre, peu importe à quel point la société à cette époque (il n’y a pas si longtemps) insistait pour les mettre dans des urnes en porcelaine.

María Teresa a atteint des sommets internationaux dans le monde de la science, où elle est devenue l’une des expertes mondiales en neurochimie cérébrale.

Elle a été la première femme à présider une Académie Royale des Sciences (la Pharmacie) et faisait également partie de l’Académie Royale des Médecins.

Professeur de biochimie et de biologie moléculaire aux universités d’Oviedo, Murcie et Complutense de Madrid, elle se consacre à la recherche depuis plus de 40 ans et a reçu d’importants prix de recherche nationaux et internationaux.

Mais en plus, il s’est toujours démarqué par sa détermination à diffuser, à faire des connaissances scientifiques, de nouvelles découvertes, et la vérité des choses qui sortent de faits avérés, avec effort et rigueur, accessibles à tous, et non d’opinions quasi improvisées. .

Pour cette raison, María Teresa Miras a accepté de faire partie de la Commission scientifique de BuscaRespuestas.

Et dans une vie plus qu’active, il trouva le temps, avec tous les membres de cette Commission, de s’assurer que ce “ mariage ” entre science et journalisme puisse rester fidèle et que ses articles ne trahissaient ni les vérités de la science, ni la capacité de les rendre compréhensibles que le journalisme leur apporte.

Et pour cette raison, en Recherche de réponses, nous voulons lui rendre ce dernier hommage plein de gratitude et d’admiration pour tout ce qu’il nous a appris à chaque rencontre.

Et même si votre adieu ne fera peut-être pas la une des journaux, le vide qu’il laisse sera beaucoup plus difficile à combler.

Le cygne noir qui mettra fin à notre santé: la dernière leçon du professeur Maria Teresa Miras

Pendant des siècles, les Européens étaient certains que tous les cygnes étaient blancs. Les scientifiques anglais l’ont souvent utilisé comme exemple de vérité absolue.

Mais sa croyance a subi un coup dur après avoir découvert l’Australie. Il y avait des cygnes noirs là-bas.

Depuis lors, il est connu sous le nom de “Black Swan”, un événement extrêmement rare et absolument imprévisible, mais qui a un impact énorme sur nos vies.

Le mésothéliome pleural est un type de cancer du poumon qui survient à la suite d’une exposition à l’amiante. C’est extraordinairement rare et souvent mortel. Il pourrait être considéré comme un bon exemple de «cygne noir».

Malgré son danger, l’amiante était souvent utilisé dans l’Espagne franquiste. Des milliers de bâtiments, de navires ou de métros et wagons contenaient de l’amiante en grande quantité (par exemple les fameuses plaques Uralita étaient en amiante-ciment). Même de nombreux tuyaux qui acheminaient l’eau vers les villes étaient en amiante-ciment. Aujourd’hui encore, des milliers de kilomètres de ces conduites sont en service dans de nombreuses villes d’Espagne.

Le problème est que le mésothéliome pleural apparaît plusieurs années après notre exposition à l’amiante (même 30 ou 40 ans plus tard).

Entre le fait qu’il y avait (et il y a toujours) autant d’amiante dans l’environnement et le long délai dans lequel ses effets se manifestent, il est presque impossible de savoir quand est reçue l’exposition à l’amiante qui déclenchera l’apparition du mésothéliome.

Mais le mésothéliome va dévaster nos vies. C’est bizarre, c’est imprévisible et ça a du punch. C’est un cygne noir.

Hier, le professeur Maria Teresa Miras est décédé des suites d’un mésothéliome.

Une bonne femme, qui a su réussir

Le professeur Miras, pharmacien, professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université Complutense de Madrid, était un magnifique chercheur en neurochimie avec une carrière professionnelle pleine de succès, de récompenses et de reconnaissances.

Elle a souvent brisé le plafond de verre qui limite injustement la reconnaissance professionnelle des femmes. En fait, elle a été la première femme à présider une académie royale en Espagne. Pendant deux mandats, la réglementation maximale, il a présidé la Royal National Academy of Pharmacy (entre janvier 2007 et décembre 2012).

Sans aucun doute, Maria Teresa était une femme extrêmement compétente. Une femme qui a su réussir. Mais elle ne voudrait pas que je mentionne ici ses énormes succès professionnels, car Maria Teresa était avant tout une bonne femme qui excellait à s’occuper des petites choses.

Jusqu’à ce que la maladie l’en empêche, il a continué à donner des cours de biochimie aux étudiants de première année. Il croyait que les vocations se forgeaient à cette époque. Il a encouragé les doctorants au début de leur carrière en leur disant de toujours profiter du plaisir de penser.

Même dans des circonstances aussi difficiles que les tribunaux d’opposition (lorsqu’il est nécessaire de décider à qui une place est accordée et qu’il y a plusieurs candidats qui la méritent largement), Maria Teresa s’est démarquée par son humanité.

Je me souviens une fois où elle a présidé un tribunal qui devait accorder une place à la SCCI. Il n’y avait qu’une seule place, mais plusieurs bons candidats. J’ai agi en tant que secrétaire, et quand Maria Teresa a fini de délibérer, elle m’a dit: «Avertissez ceux qui n’ont pas enlevé la place. Nous allons leur expliquer sur quoi nous avons fondé notre décision.

Dans les cours de thèse, elle a eu d’excellents mots d’encouragement pour les doctorants, convaincue qu’il s’agissait pour la plupart de personnes très talentueuses qui ont décidé de se consacrer à la recherche embrassant une carrière professionnelle difficile, ingrate, précaire et mal rémunérée (alors que leurs alternatives dans le monde des affaires étaient souvent infiniment meilleurs). Maria Teresa les a convaincus de jouir du «plaisir de penser», seule consolation qu’une carrière scientifique pouvait leur apporter.

La “bonté de l’intelligence”

Maria Teresa était également convaincue de ce qu’elle appelait la «bonté de l’intelligence». Il croyait que ceux qui étaient dotés du don de l’intelligence avaient une obligation morale plus grande de faire preuve de bonté.

Une autre de ses maximes était «prendre du temps». Elle l’avait toujours pour ceux d’entre nous qui allions souvent la voir pour obtenir des conseils.

Maria Teresa était une femme sage lorsqu’il s’agissait de s’occuper de son cygne noir. Il savait ce qu’étaient la vie et la mort. “La vie est un moment extrêmement improbable entre ne pas exister.” Il affronta sa situation avec une force qui étonnerait un stoïcien. Il savait même trouver des occasions de profiter de moments aussi atroces.

Maria Teresa a récemment dû faire face à un autre Black Swan. Suso Pintor, son disciple le plus compétent et le plus attachant, qu’il aimait comme un fils et en qui il avait fait confiance pour une grande partie de l’avenir, souffrait d’un cancer du pancréas qui a mis fin à sa vie en peu de temps.

La dernière leçon que Maria Teresa nous a enseignée est que l’essence de la vie est le hasard et l’imprévisibilité. Que cela nous plaise ou non, nous n’avons d’autre choix que de l’accepter.

Maria Teresa a enseigné. Et beaucoup d’entre nous ont appris.

Sans aucun doute, la vie de María Teresa peut se résumer en ce que le monde était bien meilleur après son passage.

Pouvez-vous en dire plus?