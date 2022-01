La première femme d’Eddie Van Halen révèle ses derniers mots et dit que la fin est arrivée au ralenti

Eddie Van Halenl’ex-femme de Valérie Bertinelli s’est ouvert sur la mort du guitariste légendaire.

Dans son nouveau livre, « Assez déjà : apprendre à aimer comme je suis aujourd’hui », qui sortira le 18 janvier, elle révèle qu’elle et leur fils, Wolfgang, étaient tous deux présents au moment de Eddieest décédé après une bataille de plusieurs années contre le cancer en octobre 2020. Ils ont été rejoints par d’autres membres de la famille, y compris Eddiela deuxième épouse de, Janie Liszewski, et son frère, Alex Van Halen.

Le magazine People a publié un extrait du livre dans lequel Valérie se souvient avoir dit à Eddie quelques jours seulement avant sa mort alors qu’ils pleuraient ensemble : « Peut-être la prochaine fois, n’est-ce pas ? Peut-être que la prochaine fois nous ferons les choses correctement. »

Eddiela mort de le 6 octobre 2020 est survenue au « ralenti », selon Valérie, qui a dit avoir reçu un appel de Wolfgang ce matin-là en lui disant « que Edma respiration a changé et que je dois me rendre à l’hôpital au plus vite. »

« ‘Je t’aime’ sont les derniers mots Ed dit à Wolfie et moi, et ce sont les derniers mots que nous lui disons avant qu’il ne cesse de respirer », a-t-elle écrit.

Elle a dit qu’après 20 minutes de silence, ils ont commencé à partager des histoires sur le musicien emblématique et ont commencé à rire, pas à pleurer.

« Soudain, nous craquons tous », a-t-elle écrit. « Nous rions – et c’est tellement mieux que de pleurer. »

Bertinelli diviser avec Van Halen en 2002 après 21 ans de mariage. Ils ont officiellement divorcé en 2007. Eddie puis s’est marié Liszewski en 2009, alors que Valérie également remarié, se mariant avec Tom Vitale en 2011. Valérie Raconté Gens magazine que les deux mariages étaient en difficulté avant Eddieest la mort. Elle a finalement demandé la séparation de Vitale en novembre 2021.

Le jour de la VAN HALEN décès du guitariste, Valérie a partagé une photo d’elle, Eddie et Wolfgang, pris pendant Wolfgang était encore un enfant en bas âge, et elle a inclus le message suivant : « Il y a 40 ans, ma vie a changé pour toujours quand je t’ai rencontré. Tu m’as donné la seule vraie lumière dans ma vie, notre fils, Wolfgang. À travers tous vos traitements difficiles pour le cancer du poumon, vous avez gardé votre esprit magnifique et ce sourire espiègle. je suis si reconnaissant Wolfie et j’ai pu te retenir dans tes derniers instants. Je te verrai dans notre prochaine vie mon amour. »

Eddie décédé au Providence Saint John’s Health Center de Santa Monica, en Californie. Après sa mort, les fans ont laissé des fleurs dans sa maison d’enfance sur Las Lunas Street à Pasadena, en Californie. Des fleurs, des bougies et des souvenirs de fans supplémentaires ont été placés sur Allen Avenue où Eddie et son frère, VAN HALEN le batteur Alexis, ont gravé le nom de leur groupe dans le ciment mouillé d’un trottoir quand ils étaient adolescents.

« L’une des nombreuses raisons pour lesquelles Ed et je me sépare c’est pour donner Wolfie une meilleure vision de ce à quoi deux personnes censées être amoureuses se traitent, » Valérie dit Oprah.com. « Ed et je ne me traitais pas comme deux personnes qui s’aiment, et c’est ce que Wolfie était en train de voir. J’espère donc que lorsqu’il se mariera et commencera une vie pour lui-même, il prendra son temps et épousera un ami et pas seulement quelqu’un qu’il ne peut pas garder ses mains. »

Valérie a poursuivi en disant que partir Eddie n’était pas un choix facile. « Nous étions tous très crus depuis le 11 septembre, et vous avez entendu toutes ces histoires de gens qui se réunissaient », a-t-elle déclaré. « Ils se détestaient et ils étaient de nouveau ensemble et les divorces ne se produisaient plus. Et je me dis: » Suis-je le seul au monde à vouloir sortir maintenant à cause du 11 septembre? Je ne vais pas vis ma vie si c’est si ténu. Ce n’est plus comme ça que je veux vivre ma vie.' »

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.