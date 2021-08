La première femme trans noire du panel présidentiel sur le VIH/SIDA s’exprime .

En tant que directeur de l’engagement communautaire pour l’initiative de justice transgenre à la Human Rights Campaign, Tori Cooper a pour mission d’attirer l’attention sur les disparités en matière de soins de santé pour la communauté trans noire.

Cooper est récemment devenue la première femme transgenre noire nommée au Conseil consultatif présidentiel sur le VIH/sida (PACHA).

“Je ne m’attendais pas à ce que ces gens sachent qui je suis ou aient une idée du travail en cours”, a-t-elle déclaré à NPR.

« Mon objectif en tant qu’individu faisant partie d’un collectif est de m’assurer que nous apportons des résultats de santé plus équitables et même des règles du jeu [to] augmenter la capacité des gens à vivre sainement et heureux », a déclaré Cooper.

Cooper apporte 30 ans d’expérience au poste au Conseil consultatif présidentiel sur le VIH/SIDA, qui a été créé en 1995 pour fournir au secrétaire de la Santé et des Services sociaux des conseils et des recommandations politiques liées au traitement et à la prévention du VIH et du SIDA. Cooper rejoint sept nouveaux membres de PACHA.

« Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux membres au PACHA et attendons avec impatience leurs contributions d’expertise et d’idées aux travaux du Conseil », lit-on dans un communiqué de B. Kaye Hayes, directeur par intérim de l’Office of Infectious Disease and HIV/AIDS Policy et directeur exécutif de PACHA.

« Leurs expériences et perspectives distinctes contribuent à garantir que le travail du Conseil honore la minorité raciale, ethnique, sexuelle et de genre et la diversité géographique de l’épidémie de VIH aux États-Unis aujourd’hui. Comme les membres actuels, les nouveaux membres partagent un engagement à faire une différence dans la riposte au VIH en partageant leurs connaissances, leur créativité et leur temps », poursuit le communiqué.

Tori Cooper (Coalition nationale pour la justice noire)

Cooper a d’abord décidé d’utiliser sa voix pour aider sa communauté il y a environ 20 ans lorsqu’elle a lancé un programme de réduction des risques de VIH pour les Centers for Disease Control appelé Sister to Sister.

Sur le site Web, Sister to Sister est décrit comme « une brève intervention sur les relations sexuelles à moindre risque fondée sur les compétences individuelles et conçue pour améliorer les connaissances, les croyances et la motivation des femmes, pour changer leur comportement de manière à réduire leur risque d’infections sexuellement transmissibles (MST). ) et le VIH. Il est également conçu pour augmenter l’auto-efficacité et développer les compétences nécessaires pour mettre en pratique ces comportements.

En tant que fondateur de Advocates for Better Care Atlanta, Cooper travaille à autonomiser les personnes marginalisées à travers le pays.

“Être le premier de tout est toujours intimidant”, a déclaré Cooper à propos de son nouveau rôle au sein du panel PACHA. “Mais c’est aussi une excellente occasion de briser les barrières et d’ouvrir des portes à d’autres personnes également.”

Tel que rapporté par NPR : « Selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention, en 2019, près de 37 000 personnes ont été diagnostiquées séropositives, dont environ 16 000 se sont identifiées comme Noires/Afro-américaines. Dans une étude du CDC sur la prévalence du VIH chez les femmes transgenres dans sept villes américaines, 62 % des femmes transgenres noires étaient infectées, contre 35 % des femmes trans hispaniques et 17 % des femmes trans blanches.

“L’une des nombreuses priorités que j’ai est certainement d’être une voix pour les personnes trans, les personnes de genre non binaire et les personnes de genre, en veillant à ce que nos voix soient entendues”, a déclaré Cooper, tel que rapporté par NBC News. « Et en veillant simplement à ce que toutes les politiques que nous examinons incluent les gens et que le mouvement du VIH emprunte une trajectoire beaucoup plus inclusive et diversifiée pour aller de l’avant. »

