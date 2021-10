La première fuite d’iMac 2022 pourrait révéler de grandes mises à niveau à venir l’année prochaine

Maintenant qu’Apple a apporté son système sur puce (SoC) personnalisé à la gamme MacBook Pro 2021, il n’y a vraiment qu’un dernier obstacle lorsqu’il s’agit de remplacer complètement les puces Intel qui alimentaient ses Mac. Ce groupe comprend l’iMac 27 pouces, ainsi que le Mac Pro et le Mac mini de niveau supérieur. De nouvelles fuites semblent pointer vers une grande refonte de l’iMac 27 pouces 2022, y compris sa mise à niveau vers un mini-écran LED.

Mercredi, Ross Young, un analyste d’affichage réputé, a partagé un tweet (via .) déclarant qu’il s’attend à ce qu’Apple lance un nouvel iMac 27 pouces au premier trimestre de 2022. Ce nouvel iMac, selon Young, comprendra un mini- Affichage LED avec ProMotion et prise en charge jusqu’à 120 Hz.

Mise à niveau de l’iMac 27 pouces 2022

Source de l’image : Pomme

Alors que l’iMac 24 pouces a déjà reçu le traitement M1, il n’offre pas la même puissance que les offres professionnelles portables d’Apple comme le MacBook Pro 2021. Avec l’introduction du M1 Pro et du M1 Max, il est logique pour Apple de mettre l’iMac 2022 sous le feu des projecteurs avec un écran de 27 pouces avec de grandes mises à niveau.

Selon Young, l’une des améliorations les plus notables apportées à l’iMac est un écran comme celui des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro. Le nouvel écran offrira un taux de rafraîchissement variable de 24 à 120 Hz et comportera des mini-LED comme les nouveaux MacBooks et certains des nouveaux modèles d’iPad. Young a également prédit l’apparition des nouveaux écrans mini-LED sur les MacBooks et s’est avéré correct. Il a prédit d’autres engagements de la chaîne d’approvisionnement d’Apple dans le passé, dont beaucoup se sont avérés vrais.

Remplacement de l’iMac Pro

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Beaucoup pensent que le prochain iMac 2022 avec un écran de 27 pouces remplacera l’iMac Pro, désormais abandonné. En tant que tel, il est possible que nous voyions le nouvel iMac 27 pouces exécuter le SoC M1 Max, tout en utilisant une partie de la même conception interne que celle que nous voyons déjà dans les nouveaux MacBook Pro. Il a également été signalé que les MacBook les plus récents utiliseraient une puce M2 plus puissante, il est donc également possible que nous puissions voir cela poussé vers les nouveaux iMac. Cependant, avec le M1 Max et le M1 Pro montrant déjà des références aussi impressionnantes, il est possible qu’une puce M2 ne soit pas encore nécessaire.

Apple avait initialement déclaré qu’il visait à intégrer les processeurs ARM à ses nouveaux produits d’ici deux ans, en supprimant complètement les processeurs Intel de l’équation. Jusqu’à présent, Apple fait de grands progrès dans ce sens, et la sortie d’un nouvel iMac 27 pouces exécutant un processeur ARM serait un autre grand pas en avant dans cet objectif.