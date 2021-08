La première fuite majeure de Fossil Gen 6 révèle un design familier, «beaucoup plus rapide» Snapdragon Wear 4100+

Alors que la Samsung Galaxy Watch 4 est à l’honneur, Fossil s’apprête à lancer sa smartwatch de nouvelle génération “beaucoup plus rapide”. Grâce à une nouvelle fuite, nous pourrions enfin avoir une idée de ce à quoi s’attendre du Fossil Gen 6.

Des images du Fossil Gen 6 ont émergé de WinFuture, qui montre une montre connectée avec un design similaire à la montre connectée Gen 5e. Il semble qu’il comportera un boîtier en acier inoxydable strié et une couronne rotative flanquée de deux boutons. La montre serait dotée d’un écran OLED de 1,28 pouce avec une résolution de 416×416. Il y aura probablement des tailles de boîtier de 42 mm et 44 mm, deux styles différents et plusieurs coloris.

Un changement mineur mais notable concerne les anneaux de charge à l’arrière de la montre, qui semblent être maintenus plus fermement en place par le châssis. Un problème courant pour les montres intelligentes précédentes de Fossil était le détachement de l’anneau de charge, qui ressemble à une solution simple et, espérons-le, efficace.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Du point de vue des spécifications, la Fossil Gen 6 serait alimentée par le Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, ce qui pourrait en faire la première montre Wear OS à intégrer la variante Plus du chipset. Cela diffère de la variante standard avec le coprocesseur supplémentaire qui aidera à exécuter les fonctionnalités à faible consommation d’énergie et ambiantes comme un affichage permanent, le suivi du sommeil et une certaine surveillance de la santé. Cela devrait contribuer à le rendre plus efficace, en particulier par rapport au Snapdragon 3100 trouvé dans le lot actuel de montres connectées de Fossil.

Certaines des meilleures montres Wear OS comme le Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS sont alimentées par la variante non-Plus du chipset et parviennent à fonctionner très bien, donc cela donne de grands espoirs pour le Fossil Gen 6. Cela dit, la durée de vie de la batterie peut être évalué à seulement 24 heures en mode montre entièrement intelligente, ce qui peut être inférieur aux offres de Mobvoi. Fossil a cependant tendance à proposer différents modes de batterie et peut offrir un mode d’économie d’énergie qui “devrait durer plusieurs jours”, selon WinFuture.

Les autres spécifications incluent le GPS intégré, Bluetooth 5 et 8 Go de stockage, bien qu’il n’y ait pas de mot sur la RAM. Il devrait également être accompagné de la multitude de fonctionnalités de surveillance de la santé que l’on trouve dans la plupart des meilleures montres intelligentes Android.

Selon WinFuture, l’appareil pourrait être lancé le ou vers le 27 septembre, et le prix pourrait s’élever à environ 299 € ou 329 €, du moins en Allemagne. On ne sait pas s’il y aura un modèle LTE disponible, et bien que la prochaine montre intelligente de Fossil devrait exécuter Wear OS 3, la mise à jour pourrait ne pas arriver avant l’année prochaine.

