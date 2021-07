La première fuite majeure du Galaxy S22 révèle la date de sortie du téléphone phare

Ce n’est encore que lundi, mais cela fait déjà une bonne semaine pour les fuites de Samsung. Plus tôt dans la journée, nous avons publié une série de fuites qu’Evan Blass a partagées sur Twitter ce week-end. Pratiquement tout ce que Samsung apporte à son prochain événement Unpacked a été gâché. Nous avons eu un aperçu du Galaxy Z Fold 3, du Galaxy Z Flip 3 et plus encore. Et maintenant, la première fuite majeure du Galaxy S22 a fait surface.

Meilleure offre du jour Si vous avez une Nintendo Switch, vous devez remporter cette incroyable offre Amazon ! Prix ​​catalogue : 54,98 $ Prix : 43,23 $ Vous économisez : 11,75 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon Pulse News Korea, Samsung lancera le Galaxy S22 en janvier 2022. Cette affirmation n’est pas particulièrement scandaleuse, car la série Galaxy S21 a été lancée le 29 janvier 2020. Samsung libère une grande variété de smartphones tout au long de l’année, mais son Galaxy S la série est généralement lancée au premier trimestre. Pourvu qu’il n’y ait pas de nouvelles catastrophes, janvier semble une valeur sûre.

La fuite du Galaxy S22 inclut les spécifications de l’appareil photo

La deuxième affirmation de la publication est plus exagérée. Pulse cite « plusieurs sources de l’industrie » qui affirment que le Galaxy S22 Ultra 5G sera doté d’un appareil photo à cinq objectifs de 200 mégapixels. Non seulement cela, mais Samsung ferait également équipe avec la marque japonaise Olympus sur l’appareil photo principal. Les rumeurs d’un éventuel partenariat Olympus-Samsung circulent depuis avril.

Comme le note SamMobile, Samsung fabrique déjà certains des meilleurs appareils photo pour téléphones du marché. De plus, Samsung a fabriqué ses propres appareils photo sans miroir en 2015. Cela dit, les partenariats avec des marques d’appareils photo sont devenus de plus en plus courants ces dernières années. Huawei a travaillé avec Leica, OnePlus s’est associé à Hasselblad et les smartphones de Sony arborent la marque Zeiss.

Il convient de noter que l’un des leakers qui a propagé cette rumeur à l’origine a récemment fait marche arrière. Ice Universe a déclaré sur Weibo la semaine dernière que Samsung avait renoncé à apporter un appareil photo de 200 mégapixels au Galaxy S22. Au lieu de cela, la société se concentrerait sur le perfectionnement du capteur 108 mégapixels de troisième génération qui est apparu sur les récents téléphones Galaxy.

Enfin, le rapport Pulse indique que le Galaxy S22 Ultra prendra en charge le S Pen. C’était également le cas pour le Galaxy S21 Ultra, bien qu’il n’ait pas été livré avec l’accessoire.

Meilleure offre du jour Si vous avez une Nintendo Switch, vous devez remporter cette incroyable offre Amazon ! Prix ​​catalogue : 54,98 $ Prix : 43,23 $ Vous économisez : 11,75 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission