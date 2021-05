La première Galaxy Tab de Samsung en édition fan rend les grandes tablettes plus accessibles

Samsung traduit le succès de ses téléphones Fan Edition dans le monde des tablettes. WinFuture rapporte que Samsung a discrètement introduit une Galaxy Tab S7 Fan Edition en Allemagne (sa première tablette Fan Edition, en fait) qui fait quelques sacrifices de choix pour rendre la gamme de tablettes phare de la société plus accessible.

L’édition Fan a la même taille d’écran de 12,4 pouces, la même fonctionnalité S Pen et la même prise en charge du clavier que la Galaxy Tab S7 Plus classique, mais abandonne l’écran AMOLED de 2800 x 1752 et le taux de rafraîchissement de 120 Hz au profit d’un écran LCD de 2560 x 1600p. Vous trouverez également une puce Snapdragon 750G de niveau intermédiaire à la place d’un 865 Plus. Il n’y a que 4 Go de RAM, bien que les 64 Go de stockage de base soient heureusement extensibles.

Lire la suite: Les meilleures tablettes Android

La Fan Edition Galaxy Tab utilise également une seule caméra arrière 8MP au lieu des doubles capteurs 13MP et 5MP du S7 Plus, et vous devrez vous contenter d’une caméra frontale 5MP pour vos conversations vidéo au lieu de 8MP. Cependant, vous n’aurez pas à faire de compromis sur la batterie de 10090 mAh et vous obtiendrez une autonomie estimée à 12 heures sur LTE.

Samsung ne prend actuellement que des précommandes pour la Galaxy Tab S7 Fan Edition en Allemagne, où vous pouvez réserver un modèle 5G avec 64 Go d’espace pour un prix de 649 €, soit environ 792 $. Il n’y a aucune mention de sorties dans d’autres pays jusqu’à présent.

Ce prix peut sembler beaucoup, mais il est inférieur au coût de base de 698 € du plus petit Tab S7. Aux États-Unis, la Galaxy Tab S7 Plus de 128 Go avec données cellulaires coûte environ 1050 $. Vous économisez beaucoup d’argent sur une tablette de cette taille, et cela pourrait valoir la peine si vous êtes plus intéressé par une grande toile pour vos idées que par des performances de haut niveau. Cela pourrait également être une alternative viable à l’iPad Pro 2021 plus cher, bien que les ventes sur les modèles de la génération précédente puissent réduire l’écart de prix.