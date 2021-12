La première grande fuite d’Android 13 taquine de grands changements dans les notifications, affiche les paramètres de langue par application

Plus une nouvelle option d’horloge à venir dans Android 12L

Nous en sommes encore aux premiers jours d’Android 12L disponible dans les versions bêta, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas attendre avec impatience ce qui nous attend dans Android 13. Un jour après que nous ayons rendu compte du travail de Google sur « Panlingual » paramètres pour les applications, un nouveau regard sur la prochaine mise à jour de l’entreprise pour les téléphones nous a enthousiasmés par les plans pour 2022.

Les développeurs XDA ont publié aujourd’hui des captures d’écran d’une première version d’Android 13, sous le nom de code « Tiramisu ». Ces images nous donnent, entre autres, notre premier aperçu des paramètres de langue dont nous avons initialement parlé hier. Sur la base de ces prises de vue, vous pouvez voir les paramètres de langue par application dans le menu des paramètres. Si vous préférez conserver votre navigateur ou diverses applications de médias sociaux dans une autre langue que celle par défaut de votre téléphone, il ne vous faudra que quelques clics.

Peut-être plus excitant, cependant, est le passage aux notifications d’opt-in. Le spam incessant avec des publicités, des offres intégrées à l’application et d’autres invites non essentielles est quelque chose que Google a essayé de corriger dans le passé, mais avec Android 13, ils font un grand changement. Selon XDA, les nouvelles autorisations d’exécution pour les notifications semblent suggérer une évolution vers des autorisations d’activation pour les invites, tout comme les applications demandent déjà l’accès à l’emplacement, à la caméra, aux fichiers, etc. iOS le fait déjà, en demandant à l’utilisateur d’approuver les notifications lors du premier lancement. Comme tout propriétaire d’iPad vous le dira, cela contribue grandement à réduire le spam. Ce type d’autorisation venant sur Android est un gros problème et pourrait rendre les notifications bien meilleures.

Google travaille également sur une nouvelle fonctionnalité appelée « TARE » ou « l’économie des ressources Android ». Conçu pour aider à augmenter la façon dont votre appareil utilise l’énergie, il affecte toutes les tâches utilisant les politiques Alarm Manager ou JobScheduler. TARE attribue et prend des crédits vers et depuis les applications lorsqu’elles effectuent des actions spécifiques, limitant la possibilité de planifier des tâches illimitées à l’avenir. Il semble que cette fonction particulière soit au début du développement, nous devrons donc attendre les aperçus complets des développeurs – et, selon toute vraisemblance, des descriptions détaillées de Google pour les développeurs – pour mieux comprendre.

Dans l’état actuel des choses, le seul changement visuel est une nouvelle bascule pour contrôler la taille de l’horloge sur l’écran de verrouillage. Si vous en avez marre d’être accueilli avec des chiffres géants sur votre Pixel 6, cette option est pour vous. Encore meilleure nouvelle : selon Mishaal Rahman sur Twitter, ce changement concerne d’abord Android 12L.

Cet aperçu rapide d’Android 13 peut sembler assez petit pour le moment, mais nous sommes encore à des mois du moment où tout le monde devrait s’attendre à un aperçu public des développeurs. Si vous manquez l’afflux constant d’avant-premières qui arrivent généralement pendant les mois d’été, n’oubliez pas la période bêta en cours d’Android 12L.

