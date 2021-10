La première grande fuite d’Apple Watch Series 8 indique qu’Apple effectue un changement majeur

Lors de l’événement California Streaming d’Apple le mois dernier, l’Apple Watch Series 7 a fait ses débuts. Certaines des fuites se sont avérées inexactes, mais la série 7 présente des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs. Le plus évident est la taille de l’écran. Apple a non seulement affiné les bords, mais a également augmenté la surface de l’écran de 20 %. Aussi rarement qu’Apple met à jour ses conceptions, nous nous attendions à ce que ce soit la nouvelle norme. Mais un nouveau rapport affirme qu’un autre grand changement est en magasin pour 2022.

Mardi, le PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, a demandé à ses abonnés sur Twitter s’ils aimeraient voir un écran encore plus grand sur l’Apple Watch Series 8 en 2022. Quelques minutes plus tard, il a répondu à son propre tweet avec une allumette intéressante sur la prochaine Apple Watch :

Ne soyez pas surpris s’il y a 3 tailles l’année prochaine… – Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

Young n’a fourni aucune information supplémentaire sur l’Apple Watch Series 8. Ses tweets suggèrent qu’Apple ajoutera un troisième modèle Apple Watch plus grand à la gamme l’année prochaine.

Depuis l’introduction de l’Apple Watch en 2015, Apple n’a jamais proposé plus de deux tailles. Initialement, la société proposait des tailles de boîtier de 38 mm et 42 mm. Apple a augmenté les tailles 40 mm et 44 mm sur la série 4. Puis, en 2021, l’Apple Watch série 7 a été lancée dans les tailles 41 mm et 45 mm.

Mis à part un troisième modèle, il est également possible qu’Apple apporte les côtés plats à la conception de la série 8. Les rumeurs avant l’événement d’Apple en septembre suggéraient qu’Apple aplatirait les côtés de l’Apple Watch Series 7, en suivant les traces du MacBook Pro, de l’iPad et de l’iPhone. C’était l’une des rares rumeurs à ne pas se réaliser pendant l’événement, car les parties sont restées sur place.

Si vous ne souhaitez pas attendre une Apple Watch encore plus grande, la série 7 est actuellement disponible à la commande sur le site Web d’Apple. La mauvaise nouvelle est que l’offre semble plutôt limitée. Si vous deviez commander une Apple Watch Series 7 aujourd’hui, vous auriez la chance de la recevoir avant la fin du mois, malgré le lancement des nouveaux modèles ce vendredi. En fait, selon la couleur et la taille, vous devrez peut-être attendre plus près de la fin novembre pour recevoir votre Series 7 par la poste.

En attendant, Apple organise son deuxième événement de l’automne la semaine prochaine. Le lundi 18 octobre, Apple diffusera son événement Unleashed en ligne. Nous nous attendons à voir de nouveaux modèles de MacBook avec la puce M1X d’Apple, un nouveau Mac mini et peut-être les AirPod de troisième génération.