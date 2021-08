La première image de Carrie Bradshaw et Mr. Big ensemble dans And Just Like That

Dans les images, Sarah Jessica Parker Oui Chris Noth Ils apparaissent en train d’enregistrer une scène dans les rues de New York. Elle porte un look classique de votre personnage: un top noir à col bateau et manches 3/4 Capezio avec une jupe volumineuse et asymétrique à pois noirs et un nœud qui accentue sa taille de Carolina Herrera.

Il a complété son look avec des chaussures pointues noires de la marque Duchesse gardini et avec une coiffe de plumes roses qui nous rappelle bleu qu’il portait dans le premier film. Dans cette scène, Carrie dit “J’ai mis un oiseau dans ma tête”, et assure que cet “oiseau” lui a porté malchance à son mariage et c’est pourquoi elle n’a pas épousé M. Big, se pourrait-il que maintenant elle l’ait utilisé signer son divorce ? Nous ne faisons que spéculer, jusqu’à ce qu’il soit publié, nous ne saurons pas ce qui leur est arrivé tout ce temps. Pour sa part, M. Big porte un costume sombre avec une chemise blanche et une cravate assortie.

NEW YORK, NY – 02 AOT : Sarah Jessica Parker et Chris Noth sont vus sur le plateau de tournage de « And Just Like That » à Chelsea, Manhattan, le 02 août 2021 à New York. (Photo de Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images) (Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images)