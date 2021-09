La première image de la dernière émission télévisée d’entre nous est publiée, alors que Naughty Dog fait le point sur le jeu multijoueur

Dans le cadre de la célébration par Naughty Dog de The Last of Us Day, le directeur du jeu Neil Druckmann a partagé la première image de Pedro Pascal et Bella Ramsey dans l’émission télévisée The Last of Us pour HBO. L’image montre Pascal (Joel) et Ramsey (Ellie) regardant un accident d’avion. Naughty Dog a également fourni une mise à jour sur le jeu multijoueur tant attendu Last of Us.

“Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit : “Hooooooly sh** ! C’est Joel & Ellie !!”, a déclaré Druckmann à propos de Pascal et Ramsey. “L’adaptation HBO de The Last of Us de Naughty Dog est à toute vapeur !”

Toujours dans le tweet de Druckmann, il a taquiné qu’il “a hâte” de montrer aux fans plus de l’émission télévisée Last of Us et des autres projets en cours de Naughty Dog. L’un d’eux est le jeu multijoueur Last of Us.

Le jeu reste en développement, mais Naughty Dog n’est pas encore prêt à le montrer ou à en discuter.

“En bref, nous y travaillons – nous voyons les commentaires de la communauté comme beaucoup d’entre vous réclament le multijoueur et veulent des mises à jour”, a déclaré le studio dans un article de blog. “Pour l’instant, on va dire qu’on aime ce que l’équipe développe et qu’on veut leur laisser le temps de construire leur projet ambitieux, on en dévoilera plus quand ce sera prêt !”

Au-delà du jeu multijoueur, Naughty Dog pourrait faire de The Last of Us 3, ou potentiellement une nouvelle adresse IP, son prochain jeu. Dans d’autres nouvelles, un rapport récent indique que Naughty Dog travaille également sur un remake de Last of Us pour PS5.

Naughty Dog a également annoncé une nouvelle statue de Joel en édition limitée à 200 $ de Dark Horse Direct que vous pouvez précommander dès maintenant via le lien ci-dessous.

On ne sait pas encore quand l’émission télévisée HBO Last of Us fera ses débuts, mais ce n’est qu’une des nombreuses émissions télévisées et films en préparation basés sur les propriétés de Sony. En fait, Sony a au moins 10 de ces projets en préparation, dont une émission télévisée Twisted Metal mettant en vedette Anthony Mackie.

