La première image de la série télévisée Last Of Us de HBO

Cela ressemble un peu à une capture d’écran du jeu, non ? Image : HBO

Le fil de survie post-apocalyptique de Naughty Dog obtient une série d’action en direct de HBO. Voici un premier aperçu du prochain spectacle.

L’adaptation en direct mettra en vedette Pedro Pascal de la renommée mandalorienne dans le rôle de Joel et Bella Ramsey de Game of Thrones dans le rôle d’Ellie. L’émission mettra également en vedette Gabriel Luna dans le rôle de Tommy. Luna a récemment joué à Rev-9 dans Terminator: Dark Fate.

Cette première montre encore à la fois Pascal et Ramsey en costume, regardant l’épave sur un terrain herbeux. Ainsi, jusqu’à présent, le spectacle semble clouer le dos des personnages et de leurs vêtements !

Le premier Last of Us est sorti en 2013 sur PlayStation 4, et une suite a suivi en 2020. Le jeu a remporté des prix, mais a été fortement critiqué pour le resserrement des développeurs du studio.

G/O Media peut toucher une commission

L’émission est écrite et produite par le coprésident de Naughty Dog, Neil Druckmann, et Craig Mazin, qui était auparavant scénariste et producteur sur le très acclamé Tchernobyl de HBO.

Bien que les adaptations de jeux vidéo aient été inégales (bon Dieu qu’elles aient déjà été), les antécédents de Mazin et l’implication de Naughty Dog donnent certainement l’impression que celui-ci est entre de bonnes mains. Nous devrons voir comment le spectacle se déroule réellement.

La série a déjà commencé à tourner au Canada, où elle serait la plus grande production télévisuelle jamais réalisée au pays et, selon CTV, elle devrait rapporter plus de 200 millions de dollars de revenus. CBC rapporte que le tournage se poursuivra jusqu’en juin prochain. La série devrait durer plusieurs saisons, ce qui pourrait donc être le début d’une production non seulement importante, mais longue.

Bien que HBO n’ait pas encore annoncé de date de diffusion officielle, il semble probable que l’émission fera ses débuts un peu plus tard l’année prochaine.

Au cas où vous l’auriez manqué, lisez la critique de Last of Us de Kotaku ici et notre critique de Last of Us Part II ici.