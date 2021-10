La première image divulguée de la montre connectée Facebook de Meta révèle l’encoche de la caméra

Cette semaine a été exceptionnellement chargée pour la société anciennement connue sous le nom de Facebook. Tout d’abord, les Facebook Papers ont mis en lumière la volonté de l’entreprise de faire passer son image et ses bénéfices avant la sécurité publique. Puis, quelques jours plus tard, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a organisé une conférence de presse en direct. Le PDG a présenté sa vision du « métaverse » avec une série de démonstrations et de conversations. Il a également confirmé que Meta Platforms, Inc. serait le nouveau nom de la société.

Quelques heures seulement après la fin de l’événement, Bloomberg a partagé des images divulguées d’une smartwatch Facebook non annoncée. Le développeur d’applications Steve Moser a trouvé une image du produit dans l’application Facebook View. Comme vous pouvez le voir sur l’image, la montre connectée de Meta – du nom de code Milan – a un écran et un boîtier incurvés. Il dispose également d’une caméra frontale dans une encoche au bas de l’écran.

Rencontrez la montre connectée Facebook de Meta qui a fuité

Comme le note Bloomberg, l’appareil a beaucoup en commun avec l’Apple Watch. Le grand écran occupe la majeure partie du visage, avec des lunettes relativement petites qui l’entourent. L’appareil photo sera vraisemblablement utilisé pour les appels vidéo – une fonctionnalité de signature que l’Apple Watch actuelle ne fournit pas actuellement. En fait, aucune des montres connectées actuelles des grandes marques n’a d’appareil photo. De plus, la montre Meta aura un bracelet amovible et des boutons sur les côtés supérieur et droit du boîtier.

Moser a partagé des images de Milan encore plus intéressantes sur Twitter tôt vendredi matin. Il suggère que la montre pourrait être un « dispositif d’entrée clé » pour les casques VR à l’avenir :

ICYMI J’ai partagé hier une photo de la montre connectée ‘Milan’ de Facebook/Meta avec une encoche de caméra sur le nombril. Et voici un glyphe trouvé dans la même application. Il pourrait être utilisé comme périphérique d’entrée EMD & VR clé à l’avenir. https://t.co/hrOr4RQ9HA pic.twitter.com/BVzjXWPU8Q – Steve Moser (@SteveMoser) 29 octobre 2021

Une source familière avec les plans de Meta a déclaré à Bloomberg que la société prévoyait de lancer une montre connectée au début de 2022. La société n’a pas encore finalisé la date de sortie, ce qui signifie qu’elle pourrait ne pas être prête avant la fin de l’année. La source affirme également que Meta travaille déjà sur trois générations différentes de la montre. Le produit dans l’image divulguée pourrait être la montre intelligente de première génération, mais pourrait également être un prototype qui ne verra jamais le jour.

Encore une fois, Meta (née Facebook) n’a pas encore annoncé de montre connectée. Cela dit, The Verge a annoncé en juin que la prochaine montre de Facebook comprendrait deux caméras et un moniteur de fréquence cardiaque. À l’époque, les employés discutaient d’un prix possible de 400 $.

Apple Watch contre Facebook Watch

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la smartwatch, mais cela ne fera qu’accélérer la rivalité entre Meta et Apple. L’Apple Watch est le portable le plus vendu sur le marché, et il est difficile d’imaginer que la montre de Facebook la surpasse. Néanmoins, si la montre a vraiment des fonctionnalités qu’Apple ne peut pas égaler, elle pourrait au moins être en mesure de réduire la part de marché.