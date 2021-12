La première infection à Covid-19 détermine la réponse du corps aux futures variantes, selon une étude

L’étude a révélé que la façon dont l’effet de la neutralisation des anticorps diminue au fil du temps après des rencontres de pointes mixtes.

Le type précédent d’infection à Covid-19 d’une personne et sa nature sont un facteur déterminant dans la réponse immunitaire du corps contre les variantes futures, a suggéré une étude menée par les chercheurs de l’Imperial College et de l’Université Queen Mary de Londres. L’étude a déclaré que l’exposition au virus et à la protéine de pointe que la personne rencontre confère différentes propriétés qui affectent la capacité du système immunitaire à se protéger contre les variantes actuelles et futures, a rapporté PTI.

L’exposition à différentes protéines de pointe peut réduire ou améliorer les réponses aux variantes et a une implication importante pour la conception de vaccins à l’épreuve du futur. Chaque variante Sars-Cov-2 présente des mutations différentes dans la protéine de pointe, a déclaré le professeur Rosemary Boyton, du département des maladies infectieuses de l’Imperial College. Les réponses immunitaires protectrices d’un individu sont affectées par la souche ou la combinaison de souches d’infection par le SRAS-CoV-2 à laquelle il a été exposé. L’étude a révélé que les mutations de la protéine de pointe façonnent les réponses des anticorps et des lymphocytes T d’un individu et déterminent qui est susceptible et à quel point. Par conséquent, comme le vaccin a un effet décroissant, il est important de prendre une dose de rappel pour ne pas être la proie de la percée de Delta, suggère le professeur Danny Altmann du département d’immunologie et d’inflammation de l’Imperial College.

Le professeur Danny a insisté sur l’importance de la dose de rappel du vaccin et espère que les résultats de la recherche aideront les chercheurs à créer des vaccins qui peuvent élargir davantage les réponses immunitaires pour se protéger contre de nouvelles variantes Les fabricants de vaccins doivent désormais améliorer l’étendue de la protection plutôt que de peaufiner les vaccins avec les dernières séquences de pointes variantes.

L’étude a été menée sur 731 travailleurs de la santé après deux doses de vaccin Pfizer/BioNTech pour comprendre leur réponse immunitaire à l’infection par des variantes préoccupantes.

L’étude a révélé comment l’effet de la neutralisation des anticorps diminue au fil du temps après des rencontres de pointes mixtes. De plus, les niveaux d’anticorps de pointe mesurés trois semaines après la deuxième dose de vaccin étaient élevés, mais la réponse envers Delta est tombée à zéro, cinq mois après la deuxième dose supposée. Avec la troisième dose, la réponse en anticorps a augmenté.

Bien que la nouvelle variante d’Omicron reste à l’étude, les chercheurs pensent que « l’empreinte immunitaire » pourrait signifier un impact très différent de la mutation dans différentes parties du monde.

