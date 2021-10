Tesla : Elon Musk détaille son projet de création d’un robot humanoïde

Et l’un des scientifiques à l’origine de la technologie pionnière a déclaré que la machine « assistante infirmière », nommée Grace, conçue pour aider et accompagner les personnes âgées, pourra même discuter de la météo avec elles. Grace ne fera que sa deuxième apparition publique à la 14e conférence sur l’intelligence générale artificielle, aux côtés du Dr Ben Goertzel, fondateur de la société de recherche en IA SingularityNET.

Elle est décrite par la société comme la « petite sœur » de Sophia, un « robot humanoïde social » développé par Hanson Robotics basé à Hong Kong et activé en 2016.

Janet Adams, directrice de l’exploitation chez SingularityNET, a déclaré à Express.co.uk : « Le matériel de Grace est basé sur la même plate-forme Hanson Robotics que Sophia.

« Cependant, leur logiciel d’IA est assez différent. »

Grace fait sa deuxième apparition publique en Californie (Image: SingularityNET)

Dr Ben Goertzel avec Grace (Image : SingularityNET)

Sophia était un personnage destiné à effectuer une grande variété d’interactions différentes, tandis que Grace était spécifiquement axée sur les soins de santé, servant dans son premier rôle d’« aide-soignante et d’accompagnatrice sociale pour les personnes âgées ».

Mme Adams a déclaré: «L’orientation relativement spécialisée de Grace nous a permis d’adopter une approche différente de son logiciel, qui intègre des outils d’IA plus sophistiqués qui ont été plus simples à mettre en œuvre dans un domaine plus étroit.

« Le logiciel de Grace exploite les systèmes OpenCog AI de manière plus avancée que l’utilisation occasionnelle d’OpenCog par Sophia, et exploite une interopérabilité subtile entre OpenCog et une variété de modèles de vision neuronale et de langage. »

Grace est la « petite soeur » de Sophia (Image : GETTY)

En utilisant une « architecture logicielle » alternative, Grace est capable d’utiliser différents types de raisonnement et de perception pour Sophia, a expliqué Mme Adams – bien que les deux soient des « systèmes en évolution rapide ».

Elle a ajouté : « Le plan est de mettre à niveau Grace vers le nouveau système OpenCog Hyperon à la fin de 2022 ou au début de 2023, ce qui devrait être une étape majeure vers l’intelligence générale – les détails du système Hyperon en développement et comment il fonctionnera dans le contexte de Grace. sera décrit dans la conférence du Dr Goertzel le 16 octobre lors de l’événement AGI.

« Pendant ce temps, SingularityNET et Hanson Robotics lancent un projet appelé SophiaDAO, qui adapte le logiciel sous-jacent Grace pour Sophia, dans le cadre de l’initiative de SophiaDAO d’utiliser Sophia pour exécuter une grande variété de systèmes d’IA. Ainsi, en 2022, nous pourrions voir certaines versions de Sophia exécuter un logiciel de type Grace. »

Janet Adams, directrice des opérations (Image : SingularityNET)

La médecine intelligente IA est présentée à la Waic World Artificial Intelligence Conference à Shanghai (Image: GETTY)

Évaluant les capacités de Grace, Mme Adams a déclaré: «Grace n’est pas une personne indépendante, pensant être comme vous ou moi – bien qu’elle puisse faire une impression convaincante de l’un de temps en temps.

« « L’intelligence » est un concept difficile à définir. Si la capacité à résoudre certains problèmes de manière indépendante est suffisante pour être considérée comme artificiellement intelligente, alors définitivement Grace est intelligente et son intelligence augmente progressivement. «

Il y avait un plan d’ingénierie spécifique visant à faire progresser progressivement Grace vers « l’intelligence générale artificielle au niveau humain », en commençant par le port du logiciel interne de Grace vers OpenCog Hyperon à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.

Fiche d’information sur l’intelligence artificielle (Image : Express)

Grace est spécifiquement conçue pour sembler «humaine», a souligné Mme Adams.

Elle a déclaré : « En tant qu’humains, nous sommes programmés pour réagir à des choses comme le contact visuel, les expressions faciales, le regard partagé.

« Nous sommes programmés pour répondre à un visage humain devant nous qui parle des mêmes choses dont nous parlons.

« La grâce est conçue pour déclencher ces réponses. Lorsque la magie opère, elle donne aux gens un sentiment de connexion, de partage d’idées et d’écoute.

Grace est une assistante-infirmière robotisée (Image : SingularityNET)

« Vous pourriez avoir une conversation avec elle sur la météo, les loisirs, les membres de la famille d’une personne, les endroits où elle aime partir en vacances, etc. »

Alors que la recherche traditionnelle sur l’IA porte généralement sur des solutions dépendant du domaine à des problèmes spécifiques, AGI poursuit l’objectif initial de construire des systèmes dotés d’une intelligence comparable et finalement supérieure à celle de l’esprit humain.

Parlant de l’événement organisé dans la région de la baie de San Francisco, le Dr Goertzel a déclaré : « L’ampleur et la portée des conférences et ateliers de cette année témoignent de l’élan sans précédent que nous voyons maintenant dans le domaine AGI.

« Il devient de plus en plus clair que les rêves des fondateurs originaux de l’IA sont à portée de main. »