La première installation de test Narco de Delhi commencera ses opérations à partir de la semaine prochaine, vérifiez les détails

Narco Analysis ou narco test est un mot courant dans la lingua franca de ceux qui aiment regarder ou lire des drames policiers, mais seuls quelques-uns savent comment et où le test est effectué. Heureusement pour les habitants de Delhi, la réalité sera plus proche car la première installation de test de narco de la capitale nationale sera bientôt opérationnelle. L’installation qui avait été envisagée par le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Delhi il y a deux ans n’a pas pu être opérationnelle en raison du retard causé par la pandémie de coronavirus, a rapporté l’Indian Express. Cependant, l’installation qui fonctionnera à partir de l’hôpital Dr Baba Saheb Ambedkar de la ville devrait commencer à fonctionner à partir de la semaine prochaine.

Alors que l’installation sera hébergée à l’hôpital, l’installation de test d’analyse de narcos relèvera en fait de la juridiction du laboratoire de sciences médico-légales de Rohini. Une source proche de l’hôpital a déclaré à l’Indian Express sous couvert d’anonymat que l’établissement devrait effectuer un test de narco la semaine prochaine. Alors qu’une source au FSL, Rohini a confirmé à l’Indian Express que l’installation allait être opérationnelle, la source s’est abstenue de parler des tests de narco programmés dans l’installation.

Un médecin-chef de l’hôpital a déclaré à l’Indian Express que le centre de test de narco était prêt depuis l’année dernière et que ses opérations n’avaient été retardées qu’en raison des vagues successives dévastatrices de coronavirus dans la ville. Le médecin a également déclaré que l’hôpital avait accepté la demande du gouvernement de faciliter les opérations de l’établissement tous les lundis et envisagerait l’expansion des opérations selon les besoins du gouvernement.

Comment se déroule le test de narco ?

L’objectif central du test narco est d’extraire des informations ou des faits réels sur l’affaire d’un individu qui est censé cacher les informations aux agences d’enquête. Dans le cadre du test, le sujet reçoit une injection remplie de pentothal sodique qui amène le sujet dans un état étourdi ou sédatif. Également connu sous le nom de « sérum de vérité », le médicament désactive la faculté d’imagination du sujet, l’obligeant ainsi à n’énoncer que les faits réels de l’affaire.

Cependant, comme c’est le cas avec toutes les autres technologies, le test n’est pas considéré comme infaillible et de nombreux experts ont également déclaré que soumettre involontairement un individu au test de narco est une violation de sa vie privée.

Néanmoins, le besoin de l’installation de narco n’a pas seulement été durement ressenti par les agences d’enquête mais par différents tribunaux dont un banc du Delhi HC qui a regretté en 2019 le fait qu’il n’y avait pas une telle installation disponible dans la ville.

