Alec Baldwin a fait sa première interview officielle sur le tournage tragique de Rust, et la conversation devrait être spéciale aux heures de grande écoute. Selon The Hollywood Reporter, Baldwin s’est entretenu avec le présentateur d’ABC News George Stephanopoulos et a parlé de l’incident avec la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. L’interview doit être diffusée le jeudi 2 décembre à 20 heures sur ABC et sera disponible en streaming sur Hulu plus tard dans la soirée. Il y aura également une édition spéciale de deux heures de 20/20, qui sera diffusée le 10 décembre, se concentrant sur l’accident de Rust et présentant d’autres interviews.

« C’était le plus intense [ABC interview] J’en ai déjà fait l’expérience », a déclaré Stephanopoulos lors d’une apparition mercredi sur Good Morning America, tout en annonçant la nouvelle interview. « Il était si brut, comme vous pouvez l’imaginer, il était dévasté, mais il était aussi très franc, il était très ouvert, il a répondu à toutes les questions, il a parlé d’Halyna Hutchins, de sa famille aussi, et il a parlé en détail de ce qui s’est passé sur le tournage ce jour-là. » Hutchins a été tué sur le tournage de Rust le 21 octobre, après que l’acteur Alec Baldwin prop gun qui n’était initialement pas censé être chargé de balles réelles.En plus de la mort de Hutchins, l’incident a également blessé le réalisateur du film, Joel Souza.

À la suite de l’incident, Baldwin a publié une déclaration sur Twitter et, plus récemment, il a parlé à un groupe de photographes qui enquêtaient sur l’incident. « Une femme est morte », a-t-il déclaré au groupe, selon Deadline. « C’était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très, très bien huilée qui tournait un film ensemble et puis ça un événement horrible s’est produit. »

Dans une déclaration sur la situation tragique, Rust Movie Productions LLC a déclaré: « L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna. » Le communiqué ajoute : « Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet horrible événement . » La fusillade sur le tournage de Rust fait toujours l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.