La première journée du FE Healthcare Summit a commencé par des délibérations sur la santé numérique et l’accessibilité des vaccins

Les soins de santé sont aujourd’hui devenus plus accessibles et abordables grâce à l’utilisation d’interventions technologiques modernes telles que l’intelligence artificielle (IA), la nanotechnologie, l’analyse de données.

La première journée du FE Healthcare Summit, qui a débuté le 18 août 2021, s’est terminée par des délibérations et des tables rondes sur des sujets allant de la santé numérique au programme massif de vaccination contre le COVID-19 de l’Inde : la stratégie d’accessibilité, la création d’une équité en santé grâce aux données, la création de produits centrés sur le patient. et des solutions et la numérisation des soins de santé grâce à un partenariat public-privé.

Anant Goenka, directeur exécutif de The Indian Express Group, dans son discours de bienvenue, a transmis ses meilleurs vœux pour le FE Healthcare Summit et l’a salué comme un sommet historique et pertinent où d’éminents experts en soins de santé se sont réunis pour discuter et relever les défis de la santé et explorer les opportunités. pour une prestation efficace des soins de santé dans le pays.

Le ministre de la Santé, du Bien-être familial et des Produits chimiques et engrais de l’Union, du gouvernement indien, Mansukh Mandaviya, s’adressant à sa note d’invité d’honneur, a déclaré que les soins de santé sont devenus aujourd’hui plus accessibles et abordables grâce à l’utilisation d’interventions technologiques modernes telles que l’intelligence artificielle (IA), la nanotechnologie , l’analyse de données et les interventions robotiques. Il a révolutionné le paysage de la santé en améliorant sa portée de manière très simple et rapide pour l’homme du commun

Le Financial Express accueille le Virtual FE Healthcare Summit qui a débuté le 18 août et se terminera le 20 août 2021 où d’éminents conférenciers s’exprimeront sur des sujets pertinents de la santé allant de la stratégie de vaccination en Inde, la télé-santé, la numérisation des soins de santé, la santé des femmes, la santé mentale et l’investissement dans les soins de santé à l’avenir, entre autres.

Parlant de la production de vaccins, de l’adaptation du système de santé publique, de la recherche clinique innovante, le Dr Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech International Limited, a déclaré : « L’Inde fournit aujourd’hui le vaccin le moins cher au monde à Rs 225 par dose. Le gouvernement indien a fait du bon travail en négociant les prix avec les fabricants en gros pour fournir des vaccins à l’ensemble de la population de manière durable, accessible et abordable. »

Parlant de l’efficacité du vaccin Spoutnik, le Dr Deepak Sapra, PDG (API et services) des laboratoires du Dr Reddy’s a déclaré: « Encourager les données de Spoutnik peut être une arme puissante dans notre lutte contre la pandémie et les variantes. Nous avons eu des études comparant spoutnik contre d’autres vaccins tels que Pfizer et Moderna en ce qui concerne l’effet sur d’autres variantes. L’une des revues à comité de lecture publiées par un partenaire russe démontre une efficacité d’environ 83 % pour Spoutnik contre les variantes delta contre environ 76 % pour Moderna et 42 % pour Pfizer. Des données encourageantes de Spoutnik qui peuvent être une arme puissante dans notre lutte contre la pandémie et les variantes. »

« Spoutnik lite est le premier composant de Spoutnik V qui est une vaccination à dose unique. Il a obtenu l’approbation dans 15 pays. Nous sommes en train d’obtenir l’approbation du DCGI ici en Inde. Des études cliniques ont également été menées en Russie. Des essais cliniques de phase 3 à grande échelle ont été menés en Russie. Des preuves du monde réel sont également disponibles en Argentine, en Russie et dans d’autres pays, ce qui indique une efficacité d’environ 82 à 83% à partir d’un vaccin à injection unique. Il s’agit d’une étape très importante pour fournir une couverture au plus grand nombre et permettra également d’améliorer la couverture vaccinale dans diverses régions du pays. Ce sera également beaucoup plus facile du point de vue du programme, car il s’agit d’un vaccin à injection unique. Ainsi, vous pouvez gérer le programme d’une manière différente, ce qui est relativement plus facile par rapport à un programme que vous devez gérer avec un vaccin à deux doses. Ceci est actuellement en cours de discussion avec les régulateurs et j’espère qu’une fois que nous aurons obtenu cela en Inde, nous serons en mesure d’améliorer le niveau de couverture dont nous parlons de manière substantielle et profonde », a ajouté le Dr Sapra.

Selon le Dr Suneela Garg, présidente nationale de l’Association indienne de médecine préventive et préventive et sociale (IAPSM) / présidente nationale de l’OMAG, « l’enquête sérologique quatre doit être prise en considération et il faut penser à reporter la vaccination pour les personnes déjà infectées. . Environ 90 crores de personnes doivent être vaccinées en priorité sur les 137 crores de population. »

Tout en parlant des initiatives de vaccination des personnes pour les communautés défavorisées, le Dr Tarang Gianchandani, PDG de l’hôpital Sir HN Reliance Foundation, a déclaré : « Nous nous sommes engagés à vacciner 10 lakhs de la communauté défavorisée. Déjà, une vingtaine de personnes à travers le pays ont été vaccinées par l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance. »

S’exprimant sur le thème de la création d’une équité en santé grâce aux données, Hema Jagota, directrice des solutions cliniques, Elsevier, a déclaré : « La télésanté et les soins de santé numériques doivent être adoptés pour tout type de préparation aux épidémies, car la les prestataires mais aussi de la communauté des patients.

Faisant écho à des points de vue similaires, Rajat Agarwal, directeur adjoint de l’Autorité nationale de la santé du gouvernement indien, a déclaré : « La planification et l’exécution axées sur les données dans le domaine des soins de santé sont la voie à suivre et pertinente en termes de programmes gouvernementaux comme Ayushman Bharat et la plate-forme CoWIN pour la surveillance des campagnes de vaccination. “

Rama Vedashree PDG, Data Security Council of India – Outre la téléconsultation, a déclaré : « La téléradiologie a reçu un grand coup de pouce pendant la pandémie de Covid et cela a bien fonctionné à la fois pour les patients et les médecins. »

S’exprimant sur la création de l’équité en santé grâce aux données, Balihar Virk, responsable informatique des hôpitaux SPS, Ludhiana, a déclaré : manière efficace.

Au cours de la table ronde sur la création de produits et de solutions centrés sur le patient, Shailendra Kawade, directrice exécutive de Mylab, a déclaré : « Le diagnostic doit être effectué en temps opportun et la transformation numérique peut grandement aider les patients à obtenir les bonnes interventions diagnostiques.

Le Dr Atul Mohan Kochhar, PDG de NABH, a déclaré: «Les directives de télémédecine du ministère de la Santé de l’Union ont légalisé la téléconsultation et ont permis à des millions de téléconsultations non seulement de plates-formes privées, mais aussi de celle du projet CDAC Mohali e-sanjeevani pour citer un exemple. . NABH compte près de 12 000 établissements de santé hospitaliers avec une certaine forme d’accréditation avec 1250 hôpitaux entièrement accrédités et nous sommes impatients d’aider d’autres établissements de santé plus petits à obtenir l’accréditation à l’aide de la numérisation.

Le Dr BS Ajai Kumar, président de HCG, a déclaré : « e-ICU a été en mesure de réduire le taux de mortalité de 50 % dans le segment de l’oncologie en plus des panneaux de tumeur virtuels et la radiologie électronique et la pathologie virtuelle ont permis aux patients de voir leurs rapports de manière transparente sur en temps réel grâce à la téléconsultation à distance avec les médecins.

Le Dr Naresh Trehan, MD et président du groupe Medanta, a déclaré : « Les établissements de soins intensifs sous la forme d’unités de soins intensifs électroniques et d’installations telles que les dossiers médicaux électroniques (DME) sont devenus une aubaine en termes de communication et de consultation à distance avec les patients de manière efficace. “

S’exprimant sur le sujet de la « Numérisation des soins de santé par le biais d’un partenariat public-privé, dans le cadre de la table ronde Neeraj Bansod, directeur, Direction des services de santé, ministère de la Santé et du Bien-être familial, le gouvernement du Chhattisgarh a déclaré : « Aujourd’hui, les interventions numériques ont contribué à la recherche des contacts, à la surveillance et la télémédecine. Il est nécessaire de capturer des données sur la santé des patients de manière transparente et, par conséquent, la collaboration du secteur privé aiderait certainement à fournir des solutions numériques.

Au cours de la table ronde, Bhaskar Katamneni, commissaire à la santé et médecin, Mission nationale de la santé, ministère de la Santé et du Bien-être familial, a déclaré : « Le partenariat public-privé peut jouer un rôle important en termes d’interventions technologiques appropriées dans les soins de santé. . Le programme de vaccination de l’Inde a été un exemple réussi grâce à des interventions technologiques telles que la plate-forme CoWIN qui a été en mesure de guider les gens sur la vaccination de manière transparente.

Ajay Bhatia, responsable des opérations commerciales en Inde chez Mylan Pharmaceuticals Private Ltd, a déclaré : « Des interventions numériques sont nécessaires pour combler le fossé non seulement entre les patients et les médecins, mais également entre les médecins et l’industrie pharmaceutique. Covid nous a fait comprendre comment combler les lacunes dans les systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement afin que toutes les parties prenantes puissent aider à suivre les produits médicaux et garantir la disponibilité et la numérisation sont la solution. »

Naresh Hasija, vice-président de Viatris a déclaré : « Les données sont la prochaine mine d’or. Pendant le Covid, nous avons réalisé à quel point les acteurs gouvernementaux et privés ont pu aider les patients grâce à des interventions numériques. Des technologies telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la technologie de la chaîne de blocs peuvent aider des acteurs comme nous à contribuer à des programmes tels que le Programme national d’élimination de la tuberculose (NTEP). »

Dr Sudarsan Mandal, DDG(TB), Central, TB Division, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, « interventions numériques comme NI-KSHAY qui est le système de gestion des patients en ligne pour la lutte contre la tuberculose dans le cadre du programme national d’élimination de la tuberculose (NTEP). Des fonctionnaires de santé à différents niveaux à travers le pays, tant dans le secteur public que privé, pour enregistrer les cas dont ils ont la charge, commander divers types de tests auprès de laboratoires à travers le pays, enregistrer les détails du traitement, surveiller l’observance du traitement et transférer les cas entre les prestataires de soins.

Le modérateur du panel, le Dr Jyoti Jaju, directeur de projet, iD.AT TB, The Union South-East Asia Office, a déclaré : domaines de la télémédecine, des consultations médicales en ligne, du développement de fournitures médicales à faible coût et d’applications mobiles dans divers services de santé.

Veuillez vous connecter pour rejoindre FE Healthcare Summit –

https://events.financialexpress.com/event/fe-healthcare-summit/virtual/login

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.