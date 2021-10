La première liste de l’ETF de la stratégie Bitcoin de Valkyrie chute de plus de 4% – L’ETF de Proshares glisse de 3,5% – Mises à jour du marché Bitcoin News

Vendredi, le fonds négocié en bourse (ETF) Valkyrie Bitcoin Strategy a été lancé sur le Nasdaq sous le symbole BTF et a perdu de sa valeur peu de temps après la sortie de l’ETF. Le deuxième ETF bitcoin à être lancé aux États-Unis a suivi les mouvements des prix au comptant du bitcoin vendredi, alors que BTF a commencé la journée au-dessus de 25 $ et est tombé à un peu plus de 24 $.

La performance initiale du marché de l’ETF Bitcoin de Valkyrie est médiocre par rapport au premier lancement de l’ETF Bitcoin

L’ETF à terme bitcoin de Valkyrie a été officiellement lancé vendredi et a atteint un sommet de 25,60 $ par unité vers 9h00 (HAE). L’analyste principal des ETF pour Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, a tweeté à propos de l’ETF de Valkyrie après les premières minutes de négociation.

« BTF opérationnel avec un bon montant de 10 millions de dollars échangés [the] premier [five minutes], BITO est à 30 millions de dollars. Vous devez être satisfait de cette propagation si vous êtes BTF, [it] sera difficile à suivre [though] », a déclaré Balchunas.

L’ETF à terme bitcoin (BTF) de Valkyrie le vendredi 22 octobre 2021 à 15h41 (HAE). A 16h15, BTF a réussi à grimper à 24,30 $ juste avant la cloche de clôture.

L’action a ensuite perdu de la valeur en suivant le prix au comptant de la baisse du bitcoin avant le week-end. BTF a atteint un minimum de 23,96 $ par unité et au fur et à mesure que la journée avançait, il est passé au-dessus de la poignée de 24 $.

L’ETF à terme bitcoin (BTF) de Valkyrie le vendredi 22 octobre 2021 à 15h50 (HAE).

Le Proshares ETF BITO a également suivi le prix du marché au comptant du bitcoin et a chuté sous la barre des 40 $ à 39,39 $, en baisse de 3,5%. Les marchés au comptant BTC sont passés de 63 735 $ par unité le matin (HAE) à un creux de 59 954 $ sur Bitstamp à 12h15 dans l’après-midi.

Le fonds négocié en bourse Vaneck Bitcoin devrait baisser lundi

BTC a réussi à remonter au-dessus de la position moyenne de 60 000 $ par unité lors des séances de négociation de vendredi après-midi. Un grand nombre d’amateurs de bitcoins étaient ravis de voir le lancement de l’ETF à terme bitcoin de Valkyrie après que l’ETF Proshares ait connu une performance de marché phénoménale la semaine dernière.

« Valkyrie… la parole est à vous », a déclaré vendredi le compte Twitter surnommé « British HODL ». « 2 ETF Bitcoin à la négociation ouvrent aujourd’hui. Que les jeux de la faim des entreprises pour les allocations de bitcoins commencent », a-t-il ajouté.

ETF à terme bitcoin Proshares (BITO) le vendredi 22 octobre 2021 à 15h56 (HAE).

Après la fin du week-end, la semaine prochaine, la communauté crypto s’attend à ce que le fonds négocié en bourse (ETF) à terme bitcoin Vaneck soit lancé lundi. Après des années de rejets de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, il y aura trois ETF liés au bitcoin à Wall Street.

ETF à terme bitcoin Proshares (BITO) le vendredi 22 octobre 2021 à 15h50 (HAE).

Avec le fonds de Vaneck, deux ETF seront cotés à la Bourse de New York (NYSE) et l’ETF à terme bitcoin de Valkyrie est coté au Nasdaq. Juste avant la cloche de clôture vendredi, le BTC de Valkyrie a réussi à dépasser la région des 24,30 $. La hausse de BTF à la fin de la journée de négociation de vendredi a suivi la hausse du prix au comptant du bitcoin, après que BTC est passé de 60 600 $ à 61 150 $ par unité.

