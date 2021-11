La première mi-temps épique de CJ Stroud pour l’Ohio State attire l’attention des stars de la NFL

Le quart-arrière de l’Ohio State CJ Stroud a réussi six passes de touché contre Michigan State, menant les Buckeyes à une avance de 49-0 à la mi-temps.

Les chiffres de Stroud en première mi-temps samedi étaient quelque chose que les quarts professionnels espèrent avoir à la fin d’un match – sans parler des deux premiers quarts.

COLUMBUS, OHIO – 20 NOVEMBRE: CJ Stroud # 7 des Ohio State Buckeyes lance une passe au cours de la première moitié d’un match contre les Michigan State Spartans au Ohio Stadium le 20 novembre 2021 à Columbus, Ohio. (Emilee Chinn/.)

L’étudiant de première année de Rancho Cucamonga, en Californie, était 29 pour 31 avec 393 verges par la passe et six touchés. Miyan Williams a eu un touché précipité. Ohio State a perdu 21 points contre les Spartans au premier quart et 28 au deuxième.

Le début de Stroud a attiré l’attention du monde du football, y compris la star des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes.

Chris Olave et Garrett Wilson ont tous deux récolté plus de 100 verges en première mi-temps

Olave a réussi sept attrapés pour 140 verges et deux touchés. Wilson a réussi sept attrapés pour 126 verges et deux touchés. Jaxon Smith Njigba et Julian Fleming ont également marqué des touchés dans le match.

COLUMBUS, OHIO – 20 NOVEMBRE: L’entraîneur-chef des Michigan State Spartans, Mel Tucker, réagit à un appel des officiels au cours de la première moitié d’un match contre les Ohio State Buckeyes au Ohio Stadium le 20 novembre 2021 à Columbus, Ohio. (Emilee Chinn/.)

Une victoire contre le n ° 7 de l’État du Michigan renforcerait certainement les espoirs des éliminatoires de football universitaire de l’Ohio State. Les Buckeyes occupaient la quatrième place du dernier classement – ​​juste derrière l’Oregon, qui a battu les Buckeyes plus tôt cette saison.

Une autre victoire de qualité donnerait probablement à l’équipe un avantage sur Cincinnati invaincu lorsque la saison se jouera sur le fil.

COLUMBUS, OHIO – 20 NOVEMBRE: Garrett Wilson # 5 des Ohio State Buckeyes célèbre son touché lors de la première moitié d’un match contre les Michigan State Spartans au Ohio Stadium le 20 novembre 2021 à Columbus, Ohio. (Emilee Chinn/.)

Ohio State est l’une des huit équipes dans le top 10 du classement des éliminatoires du football universitaire qui ont une défaite. Il reste trois équipes invaincues : la Géorgie, Cincinnati et l’UTSA.