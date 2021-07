la première mise à jour Bitcoin en quatre ans

Comparer

Bitcoin est sur le point de se mettre à jour. Il y a quatre ans, Bitcoin a traversé une sorte de guerre civile sur ses limites technologiques. Des croyances profondément enracinées sur la taille des blocs, qui limitent la quantité d’informations pouvant tenir dans un bloc, divisant le réseau Bitcoin (BTC) en Bitcoin Cash (BCH) et plus tard en Bitcoin SV (BSV). Depuis lors, le Bitcoin d’origine règne toujours en maître, et les autres ont pris du retard dans l’appréciation des prix dans une large mesure. Le mois dernier, le réseau Bitcoin a atteint un consensus écrasant lorsque 90% des nœuds ont signalé qu’ils étaient en faveur d’une nouvelle mise à jour prévue pour être mise en ligne en novembre, baptisée Taproot.

La mise à jour de Taproot fera beaucoup pour améliorer la base technologique sur laquelle le bitcoin fonctionne. Se concentrant principalement sur l’augmentation des fonctionnalités de confidentialité, il améliorera également la capacité du réseau à exécuter des contrats intelligents, une caractéristique principale qui a propulsé Ethereum vers de nouveaux sommets historiques cette année alors que l’intérêt institutionnel pour la technologie a explosé.

Alors que l’utilisateur moyen de Bitcoin ne remarquera pas beaucoup de changements, les différentes solutions de couche 2 et de sidechain telles que Lightning Network et Liquid connaîtront des améliorations considérables. Actuellement, ces protocoles construits sur Bitcoin se distinguent des transactions normales en chaîne en raison de la nécessité de révéler tous les scripts de règles complexes qu’ils exécutent lors de l’interaction avec la blockchain. Taproot implémente une méthode de signature améliorée appelée signatures Schnorr qui permet à ces programmes de ne révéler que les règles exactes utilisées pour chaque transaction au lieu de toutes. En fin de compte, cela permet à ces transactions complexes d’apparaître sur la chaîne de la même manière qu’une transaction normale de portefeuille à portefeuille. Cela améliore non seulement la confidentialité en rendant difficile la sélection de ces transactions complexes lors de l’analyse de la chaîne, mais cela permet également d’économiser de l’espace de bloc et d’augmenter la vitesse des transactions.

Ces améliorations inciteront les développeurs à créer des applications plus complexes sur Bitcoin, ouvrant un monde de possibilités, augmentant notamment la capacité de Bitcoin à participer au monde de la finance décentralisée (DeFi), qui est devenu le cas d’utilisation le plus largement utilisé. d’autres blockchains comme Ethereum. DeFi permet à la personne moyenne de supprimer l’intermédiaire institutionnel dans le monde de la finance, donnant aux utilisateurs la possibilité de prêter, d’emprunter et de s’engager dans d’innombrables autres transactions qui nécessitent généralement une banque ou une autre institution financière pour faciliter. En fait, la semaine dernière, le PDG de Square, Jack Dorsey, a annoncé que son entreprise construisait déjà une plate-forme DeFi sur Bitcoin.

Pour les investisseurs, il s’agit d’un rappel important que Bitcoin est une technologie en constante évolution qui en est encore à ses débuts. Les mises à jour de protocole comportent un potentiel élevé de récompense et de risque. Tout changement technologique pourrait introduire des bogues qui pourraient menacer la confiance dans la sphère de la crypto-monnaie. C’est pourquoi ces mises à jour sont très controversées et peu fréquentes, et pourquoi les développeurs les testent, retestent et auditent encore et encore avant de les déployer et de les adopter.

Il reste à voir comment le marché réagira, car la célèbre volatilité du bitcoin a tendance à réagir de manière imprévisible aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. Ce qui est certain, cependant, c’est que Taproot augmentera considérablement la capacité d’adoption institutionnelle en augmentant la confidentialité, la vitesse et en réduisant les frais pour les interactions plus complexes dans lesquelles ces participants sont susceptibles de s’engager.

Salutations et merci d’avoir lu

-HeadDix