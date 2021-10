La première mise à jour de Marvel MMO Future Revolution est agréable et sombre

in

Deux têtes enflammées sur une seule image splash ? Image : Marbre net

Bien que cela fasse à peine un mois depuis sa sortie officielle, le MMO mobile Marvel Comics couvrant plusieurs vers de Netmarble vient de recevoir sa première mise à jour majeure, offrant aux joueurs un nouveau royaume mystique à explorer, 10 niveaux d’expérience supplémentaires à gagner et un redoutable dirigeant de la dimension sombre. à frapper pour l’équipement et la gloire.

Continuant à sonder les profondeurs mêmes de l’univers Marvel, la mise à jour de Future Revolution présente le Dread Dormammu ou Dormammu à ses amis. Les fans de l’univers cinématographique Marvel reconnaîtront le nom sinon le visage, car une version de ce méchant de la bande dessinée de près de 60 ans est apparue dans le film d’action en direct Doctor Strange de 2016. Dans ce film, le souverain maléfique des Mindless Ones a été repensé comme une force mystique massive avec un visage. Future Revolution dépeint Dormammu plus près de son homologue de la bande dessinée.

C’est à ce moment-là qu’entrent en jeu les mains violettes brillantes. Capture d’écran : Netmarble / Kotaku

Bandes dessinées Dormammu fait partie du contingent de têtes enflammées de Marvel, qui comprend plusieurs Ghost Riders et le méchant de Thor Surtur. En tant que l’un des ennemis les plus puissants du docteur Strange, Dormammu le dieu-roi possède suffisamment de magie pour le rendre très ennuyeux et imprévisible. En outre, il est l’oncle de la petite amie de la bande dessinée du docteur Strange, Clea, qui doit rendre les réunions de famille difficiles.

Avec Dormammu vient une toute nouvelle zone d’aventure dans le jeu appelée Dark Domain, une partie de la Terre Primaire en purée qui est liée à une partie de la Dimension Noire que Dormammu appelle chez elle. Les personnages qui ont terminé les missions de l’histoire du jeu et atteint le niveau 100 peuvent désormais poursuivre leur progression jusqu’à 110 dans cette nouvelle zone sombre, culminant dans une bataille de boss avec le sorcier à la tête enflammée lui-même.

Ceux qui n’ont pas atteint le précédent grand méchant du jeu, le Hulk super puissant, chauve, barbu et gériatrique connu sous le nom de Maestro, peuvent toujours rencontrer Dormammu dans le jeu en tant que boss aléatoire apparaissant occasionnellement dans trois des zones de niveau inférieur du jeu. J’ai pris mon Spider-Man de niveau 100 pour combattre une version de niveau 39 du méchant dans la région de Xandearth, et il est tombé comme un con.

Il a failli tomber trop vite pour cette capture d’écran, mais j’excelle à prendre des photos de Spider-Man. Capture d’écran : Netmarble / Kotaku

Avec la nouvelle zone de Dormammu, de nouvelles cartes Omega améliorant les statistiques à collecter, et chaque personnage jouable peut collecter un costume spécial Dark Dimension afin de pouvoir s’habiller pour une soirée à Evil Magic Town. Chaque personnage peut également collectionner des pièces d’un nouveau costume de fantaisie de la région des Yeux d’Osiris. Voici mon Spider-Man modélisant la tenue sur le thème de l’Égypte ancienne.

Balancez-vous comme un Égyptien. Capture d’écran : Netmarble / Kotaku

Je dois admettre que j’étais un peu sceptique lorsque mon collègue Zack a écrit que Marvel Future Revolution était mieux conçu que Marvel’s Avengers à gros budget de Square Enix, mais c’était avant que je joue au MMO mobile de manière obsessionnelle tous les jours pendant un mois. Mélanger des morceaux du multivers de Marvel est toujours un bon moment. De plus, la vitesse de cette mise à jour indique, espérons-le, qu’il n’y aura pas d’énormes écarts entre les nouveaux contenus comme les autres jeux Marvel que je pourrais nommer. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une Black Panther jouable et Marvel Future Revolution sera en or.