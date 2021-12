La première mise à jour du commutateur de Big Brain Academy est maintenant en ligne, voici ce qui est inclus

Téléchargez-le aujourd’hui

par Liam Doolan il y a 39 minutesAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Début décembre, Nintendo a sorti Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau sur le commutateur. Si vous avez fini par l’acheter, il est maintenant temps de télécharger la première mise à jour.

Il fait passer le jeu à la version 1.1.0 et inclut un certain nombre de mises à jour et de correctifs généraux. Voici les détails complets avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle de Nintendo :

Ver. 1.1.0 (Publié le 23 décembre 2021)

Général Ajout d’un paramètre pour restreindre les images de choses comme les bogues dans la mise au point rapide, la mise au point super rapide, le tri rapide et le tri super rapide dans chaque mode. Après avoir sélectionné un utilisateur, vous pouvez aller dans Options → Creepy Crawlies, puis choisir soit Supprimer ou Laissez tel quel. Dans Party, vous pouvez choisir de restreindre l’affichage de ces images après avoir sélectionné les utilisateurs qui participeront. Remarque Si vous limitez l’affichage de ces images, la variété de ces activités sera réduite. Si vous restreignez l’affichage de ces images, seuls les fantômes qui ont également restreint l’affichage apparaîtront dans Ghost Clash pour la mise au point rapide, la mise au point super rapide, le tri rapide et le tri super rapide. Les images dont l’affichage sera restreint si vous sélectionnez « Supprimer » la mise au point rapide, le tri rapide de la mise au point super rapide, le tri super rapide Grenouille Serpent Papillon Papillon Libellule Araignée Serpent Poulpe Escargot Calamar Sauterelle Étoile de mer Grenouille Fourmi Mouche Sauterelle Mante religieuse Chenille Escargot Déplacé le ‘Secret’ bouton, qui cache votre âge, sur l’écran où vous entrez votre âge à une position où il est plus facile à trouver. Si vous avez déjà créé des données utilisateur, vous pouvez sélectionner votre utilisateur et accéder à l’écran Options → Âge et sélectionner le bouton « Secret ». Ajout d’un affichage lorsque vous n’avez pas reçu d’identifiant Ghost pour savoir comment en obtenir un sur l’écran supérieur de Ghost Clash. Correction d’un problème dans Ghost Clash dans lequel le fantôme de l’adversaire s’arrêtait de bouger. Correction de plusieurs autres problèmes pour améliorer l’expérience de jeu.

Si vous n’avez pas encore essayé la version Switch de Big Brain Academy et que vous êtes curieux de voir à quoi cela ressemble, une démo gratuite est disponible au téléchargement sur l’eShop.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Vous remarquez autre chose ? Laissez un commentaire ci-dessous.

[source en-americas-support.nintendo.com]

Voir aussi les jeux associés