La première mise à jour du logiciel Galaxy Buds 2 améliore encore plus les excellents écouteurs

Notre examen du Samsung Galaxy Buds 2 a montré que les nouveaux écouteurs d’entrée de gamme pourraient certainement tenir tête aux Galaxy Buds Pro premium, et maintenant une nouvelle mise à jour est déjà en cours de déploiement pour donner un bon coup de pouce aux écouteurs avant qu’ils n’atteignent les mains des clients.

Repérée pour la première fois par TizenHelp, la mise à jour semble avoir une taille de près de 3 Mo et se dérouler pour les Galaxy Buds 2 en Corée du Sud.

Selon le journal des modifications, la mise à jour inclut des améliorations de la stabilité du système et quelques nouvelles fonctionnalités pratiques pour les Buds 2, notamment la possibilité d’utiliser le son ambiant lors d’un appel téléphonique afin qu’il soit plus facile de prêter attention à votre environnement. Vous pourrez également activer la suppression active du bruit sur l’un ou l’autre des écouteurs, offrant aux utilisateurs plus de personnalisation de l’ANC et du son ambiant.

La mise à jour inclut également la fonctionnalité Double-Tab Edge qui est arrivée sur le Galaxy Buds Pro il y a plusieurs mois, vous offrant des options de contrôle supplémentaires.

Les Galaxy Buds 2 sont peut-être les nouveaux écouteurs d’entrée de gamme de Samsung, mais compte tenu de l’ensemble des fonctionnalités, de la qualité sonore et de la durée de vie de la batterie, ils font facilement partie des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter maintenant, et la nouvelle mise à jour ne fera que les rendre meilleurs. .

Si vous essayez de choisir entre ceux-ci et les Google Pixel Buds Series-A, alors l’offre de Samsung pourrait valoir la peine, bien qu’il semble qu’il y ait encore des offres impressionnantes de Galaxy Buds 2 pour qu’elles ne nuisent pas à votre portefeuille car beaucoup.

