La première mise à jour du patch Outriders sera bientôt disponible sur PlayStation, rétablit le jeu croisé avec PC

Outriders est le dernier jeu à attirer l’attention des joueurs, en particulier des fans du genre populaire des tireurs de looter. Hier, le studio d’Outriders, People Can Fly, a publié sa mise à jour de développement de la semaine de lancement pour Outriders, qui décrivait ses plans pour mettre à jour et améliorer Outriders dans les semaines à venir. Dans la mise à jour du développeur, People Can Fly a promis que la première mise à jour du correctif des Outriders arriverait à un moment donné la semaine prochaine.

Aujourd’hui, People Can Fly tient ses promesses encore plus tôt que prévu à l’origine et est en train de publier la première mise à jour du correctif pour Outriders. Au moins, la mise à jour du correctif sera mise en ligne dans les prochaines heures pour Outriders sur PS5, PS4 et PC. Les joueurs sur console Xbox devront attendre un peu plus longtemps pour obtenir la mise à jour du correctif Outriders (bien que l’équipe Outriders promette de travailler en étroite collaboration avec Xbox pour y parvenir).

La première mise à jour du correctif se concentre principalement sur les améliorations de la stabilité et la correction de plusieurs des principaux problèmes de plantage qui ont affecté Outriders depuis le lancement, mais il y a aussi de nombreuses corrections de bogues et améliorations générales tout au long du jeu. Outriders prévoit également de futures mises à jour de correctifs, c’est donc loin d’être la première.

Surtout, la première mise à jour du correctif pour Outriders s’efforce également de résoudre les problèmes de jeu croisé entre les consoles et le PC. Pour l’instant, la mise à jour du correctif ne restaure que le jeu croisé entre PlayStation et PC (et le jeu croisé Xbox a été entièrement désactivé). Cependant, une fois le patch Xbox mis en ligne, toutes les plates-formes devraient pouvoir jouer les unes avec les autres via un jeu croisé comme d’habitude.

Outriders n’est pas un jeu parfait, mais peut toujours offrir du plaisir et du divertissement pendant d’innombrables heures aux fans de ce genre. Si vous êtes un fan de tireurs de butin en coopération qui se concentrent sur des combats rapides et des capacités puissantes, Outriders pourrait très bien faire partie de votre liste des meilleurs jeux pour PS5.

Le journal des modifications complet pour la première mise à jour du correctif Outriders comprend:

Jeu croisé

Une fois les plates-formes mises à jour vers la même version de correctif, le jeu croisé entre plates-formes redeviendra viable Avec la sortie de ce correctif, le jeu croisé entre PlayStation et PC est désormais possible Le jeu croisé entre Xbox et PC / PlayStation a été temporairement désactivé jusqu’à ce que le correctif Xbox soit publié, le jeu croisé entre les consoles et le PC sera entièrement restauré une fois le correctif Xbox mis en ligne

Corrections de bogues

Plateformes PC et console

Améliorations générales de la stabilité pour le service de matchmaking Les correctifs de crash résoudront un crash multijoueur qui pourrait entraîner l’effacement de leur inventaire des joueurs clients Corrigeront le crash lors de la fin de la quête secondaire “Un mauvais jour” Corrigera le crash qui se produit dans No Man’s Land lorsque votre la langue est définie sur l’espagnol (Oui, nous le savons. Le code du jeu vidéo est une chose magique) Corrigera le crash lors des problèmes de lancement Inclura beaucoup plus de correctifs de crash “aléatoires” Nous sommes convaincus que ces correctifs résoudront la majorité des plantages signalés, car là ne sont qu’une poignée de causes profondes, mais les plantages qu’ils génèrent apparaissent à un certain nombre d’endroits Corrigera la disparition du HUD dans certains cas Corrigera les bogues qui interfèrent avec la réapparition des joueurs dans les expéditions multijoueurs Corrigera les bogues avec les joueurs bloqués sur la géométrie (y compris lors de l’utilisation de Gravity Leap) ou de tomber hors du monde Modifie le paramètre de matchmaking par défaut de «Ouvert» à «Fermé» Vous pourrez toujours modifier manuellement ce paramètre sur «Ouvrir» via vos paramètres de jeu. Cette modification empêchera les joueurs de rejoindre des parties où l’hôte n’avait pas l’intention de jouer en multijoueur. Cela permettra également de réduire les lobbies AFK. Cela contribuera également à améliorer les temps de matchmaking, car les files d’attente seront moins susceptibles d’être submergées par le volume de demandes de matchmaking constantes générées par les jeux “ouverts” De nombreuses autres corrections et améliorations mineures

Spécifique au PC

Corrige un problème de performances où le GPU n’est pas pleinement utilisé. Cela devrait aider avec le bégaiement et les problèmes DX11 / 12

