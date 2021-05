La première mise à jour iOS majeure de Chrome depuis des mois ajoute trois nouveaux widgets – .

Après qu’Apple a annoncé que la transparence du suivi des applications serait lancée aux côtés d’iOS 14.5, Facebook a tout fait pour s’opposer à cette fonctionnalité. Il y avait des articles de blog, des vidéos et même des annonces dans les journaux d’une page entière critiquant les changements de confidentialité d’Apple, ce qui aurait un effet démesuré sur la plate-forme de médias sociaux. Pendant ce temps, Google n’avait pas grand-chose à dire sur cette décision, mais les utilisateurs d’iOS ont remarqué que les mises à jour des applications de Google se tarissaient complètement pour les premiers mois de 2021. Mais maintenant, enfin, les mises à jour commencent à se déployer à un rythme plus typique. .

Cette semaine, Google a publié Chrome 90 sur l’App Store pour iPhone et iPad. Comme vous pouvez le voir sur la liste de l’App Store, il ne s’agit que de la deuxième mise à jour du navigateur mobile de Google depuis novembre dernier et de la première à présenter un nouveau numéro de version. Google a complètement ignoré la version 88 et la version 89, passant directement à 90.

Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises ces dernières semaines, vous ne devriez pas tarder à mettre à jour un logiciel sur l’un de vos appareils, mais il existe de nombreuses raisons de télécharger Chrome 90 sur iOS maintenant. Le plus excitant est l’ajout de trois nouveaux widgets, auxquels vous pouvez accéder en appuyant sur l’écran d’accueil jusqu’à ce que vos applications commencent à trembler, en appuyant sur le bouton “ + ” dans le coin supérieur gauche de l’écran et en trouvant Chrome dans le menu. .

Voici ce que font les trois nouveaux widgets Chrome:

Actions rapides: Recherchez ou naviguez dans un nouvel onglet, en mode navigation privée, à l’aide de votre voix ou avec un code QR.

Rechercher: Effectuez une recherche dans Chrome avec votre moteur de recherche préféré.

Jeu Chrome Dino: Plongez dans le jeu Chrome Dino depuis votre écran d’accueil.

Le premier widget, Actions rapides, est de loin le plus utile, vous permettant de lancer rapidement une recherche, d’ouvrir un onglet de navigation privée, de lancer une recherche vocale ou de scanner un code QR en appuyant simplement sur un bouton. Si vous utilisez fréquemment le navigateur mobile, ce n’est peut-être pas un mauvais widget à avoir sur la première ou les deux premières pages de votre écran d’accueil. Les deux autres ne sont que des raccourcis – l’un vous mènera directement à la barre de recherche Chrome et l’autre vous mènera au jeu Chrome Dino, dans lequel vous jouez à un dinosaure à défilement latéral qui saute par-dessus une série de cactus tout en accumulant des points.

C’est la grande nouvelle de cette mise à jour, mais Chrome 90 vous permet également de modifier les noms d’utilisateur et les mots de passe enregistrés dans le menu Paramètres, et fournit toutes les améliorations standard de stabilité et de performances de toute mise à jour. La version 90.0.4430.78 est maintenant disponible sur l’App Store, alors assurez-vous de l’installer dès que vous en avez l’occasion.

