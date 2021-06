La première mise à jour majeure d’Apple AirTag répond à de graves problèmes de confidentialité – .

Même les plus petites versions de produits d’Apple vont faire des vagues, mais depuis son lancement en avril, le tracker AirTag n’a pas fait les gros titres pour des raisons qu’Apple préférerait. Si vous n’avez pas suivi la réponse à l’AirTag, le manque de fonctionnalités de confidentialité que le tracker Bluetooth fournit aux utilisateurs a suscité de nombreuses inquiétudes.

Cette préoccupation a culminé dans une histoire du Washington Post sur toutes les façons dont un AirTag pourrait être utilisé pour traquer quelqu’un subrepticement. L’un des problèmes est une alarme qui retentit lorsque l’AirTag a été séparé de son propriétaire pendant trois jours. Comme Geoffrey Fowler l’a souligné dans son article, cette alarme se réinitialise à chaque fois que le tracker est à portée du téléphone du propriétaire, ce qui signifie que toute personne vivant avec un partenaire violent qui les suit secrètement pourrait ne jamais entendre l’alarme.

Apple a entendu les plaintes haut et fort, et comme le rapporte CNET, la société a commencé à déployer une mise à jour du micrologiciel pour AirTag afin de régler la minuterie de l’alarme :

L’introduction récente d’AirTag comprenait les premières fonctionnalités proactives de l’industrie qui découragent le suivi indésirable. Conformément à notre engagement à continuer d’améliorer la confidentialité et la sécurité d’AirTag, à partir d’aujourd’hui, nous mettrons à jour la période après laquelle un AirTag séparé de son propriétaire émettra un son lorsqu’il sera déplacé. Cette période de temps passe de trois jours à un temps aléatoire entre 8 et 24 heures.

C’est un ajustement relativement mineur, mais qui pourrait avoir un impact majeur sur l’utilité de l’AirTag en tant qu’outil pour les harceleurs. De plus, Apple prend des mesures pour répondre aux préoccupations des utilisateurs d’Android étant plus susceptibles d’être victimes de harcèlement criminel en raison du fait que l’application Find My n’est disponible que sur iOS :

Plus tard cette année, nous présenterons également une application Android qui permettra aux utilisateurs de détecter un AirTag ou un accessoire compatible réseau Find My séparé de son propriétaire qui peut voyager avec un utilisateur.

La dernière mise à jour du firmware sera appliquée automatiquement lorsque l’AirTag sera à portée de votre iPhone. . indique que la mise à jour doit appliquer le numéro de build 1A276d et la version du firmware 1.0.276 à votre tracker. Si vous souhaitez vérifier la version du micrologiciel d’un AirTag, ouvrez l’application Find My, appuyez sur l’onglet Éléments le long de la rangée inférieure d’icônes, choisissez l’AirTag que vous souhaitez vérifier, puis appuyez sur le nom de l’AirTag. Vous devriez maintenant pouvoir voir sur quelle version du micrologiciel se trouve votre AirTag.

Bien que ces changements ne rassurent pas tous les défenseurs de la vie privée, ils montrent qu’Apple prête attention au dialogue entourant son nouveau produit. Vous pouvez acheter un seul AirTag sur le site Web d’Apple dès maintenant pour 29 $, ou un pack de quatre AirTags pour 99 $.

