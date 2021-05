La première mission Crew Dragon rentre enfin à la maison – .

L’équipage de quatre personnes de la première mission officielle de Crew Dragon est finalement rentré chez lui aux petites heures du dimanche matin, marquant la fin d’un voyage incroyablement important. L’équipage faisait partie de la première mission scientifique de Crew Dragon de SpaceX après avoir été testé et livré à la NASA. La mission a été un énorme succès, mais des retards météorologiques malheureux ont forcé le quatuor à rester dans l’espace un peu plus longtemps que prévu par la NASA.

C’était la deuxième fois qu’un vaisseau spatial Crew Dragon retournait sur Terre avec des personnes à bord, après le vol d’essai avec équipage vers l’ISS qui n’a duré que peu de temps. Le Crew Dragon n’avait jamais passé aussi longtemps dans l’espace, attaché à l’ISS, et bien que ces choses puissent sembler insignifiantes, même les plus petits changements sont extrêmement importants lorsqu’un vaisseau spatial est responsable de la protection des vies humaines. Heureusement, Crew Dragon a parfaitement fonctionné et les astronautes ont pu faire un plongeon en toute sécurité dans le golfe du Mexique.

Il est en fait assez rare qu’un équipage revienne sur Terre dans l’obscurité, mais la NASA a dû opter pour la fenêtre de retour la plus rapide disponible après que de mauvaises conditions météorologiques aient retardé le retour de Crew Dragon de plusieurs jours. La capsule a touché l’eau à 2 h 56 HAE. Le vaisseau de récupération de SpaceX a récupéré les astronautes et la capsule et est retourné sur la terre ferme peu de temps après.

Comme le note la NASA dans un nouveau billet de blog, l’éclaboussement avant l’aube était le premier d’un vaisseau spatial avec équipage américain “depuis le retour avant l’aube d’Apollo 8 dans l’océan Pacifique le 27 décembre 1968, avec les astronautes de la NASA Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders.”

L’atterrissage était évidemment une excellente nouvelle pour SpaceX mais aussi une énorme affaire pour la NASA, qui avait depuis longtemps besoin d’un vaisseau spatial capable pour transporter les astronautes vers et depuis l’ISS. Crew Dragon est l’un des produits du programme Commercial Crew, et jusqu’à présent le seul. Boeing tente toujours de faire décoller son Starliner après une tonne de retards et de revers.

“Bienvenue à la maison Victor, Michael, Shannon et Soichi, et félicitations aux équipes de la NASA et de SpaceX qui ont travaillé si dur pour assurer leur arrosage sûr et réussi”, a déclaré le nouveau sénateur Bill Nelson, administrateur de la NASA, dans un communiqué. «Nous avons accompli un autre vol spatial incroyable pour l’Amérique et nos partenaires commerciaux et internationaux. Un transport sûr et fiable vers la Station spatiale internationale est exactement la vision que la NASA avait lorsque l’agence s’est lancée dans le programme d’équipage commercial.

NASA sur le programme d’équipage commercial:

L’objectif du programme d’équipage commercial de la NASA est un transport sûr, fiable et rentable vers et depuis la Station spatiale internationale. Il a déjà été prouvé que cela fournissait du temps de recherche supplémentaire et augmentait les opportunités de découverte à bord du banc d’essai de l’humanité pour l’exploration, notamment en nous aidant à nous préparer à l’exploration humaine de la Lune et de Mars.

Il faudra encore un certain temps avant de voir Starliner en action, mais une fois que Boeing aura enfin terminé ce projet, la NASA ne manquera pas de moyens pour envoyer ses astronautes dans l’espace.

