La première mission de Persévérance de collecter des roches martiennes échoue

08/08/2021 à 13h00 CEST

Le rover Perseverance de la NASA vient de commettre une erreur rare. L’agence spatiale a révélé que le véhicule robotique n’a pas réussi à collecter des échantillons de roche de Mars lors de sa première approche. Alors que le marteau perforateur, le foret d’extraction et le traitement du tube d’échantillonnage fonctionnaient « comme prévu », un capteur a indiqué que le tube était vide.

Les scientifiques enquêtent toujours sur ce qui s’est passé et pourraient ne pas avoir de réponse avant quelques jours. La directrice du projet Persévérance, Jennifer Trosper, a déclaré que l’équipe soupçonnait que la roche aurait pu réagir de manière inattendue pendant le processus d’extraction. L’équipement est probablement bien, mais l’erreur réside vraiment dans le comportement de la roche.

La surface martienne a créé des problèmes plus d’une fois. Le Phoenix Lander a eu du mal à collecter de la terre “collante” en 2008, par exemple, tandis que Curiosity et InSight ont également eu du mal à se fissurer sur les rochers et à la surface elle-même.

Ce premier revers ne mettra pas nécessairement en péril la mission de Persévérance. Cependant, la NASA craint qu’elle n’ait l’intention de réduire au minimum ce type d’incidents. Le rover a été envoyé sur Mars en grande partie pour collecter des échantillons qui finiraient par revenir sur Terre et aider les scientifiques à rechercher des signes de vie passée. Moins la NASA collecte d’échantillons, moins elle a de chances d’explorer l’histoire de Mars.