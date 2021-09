La première mission SpaceX civile de tous les temps prend 4 civils à 575 km au-dessus de la terre, vérifiez les détails de la mission, le coût

En termes comparatifs, la fusée volera à 22 fois la vitesse du son. (Crédit : via Twitter/Inspiration4)

Atteint une nouvelle étape dans l’utilisation commerciale de l’espace extra-atmosphérique, Elon Musk a fondé SpaceX et a lancé le tout premier vol spatial d’équipage entièrement civil en orbite terrestre. La fusée qui a été lancée de Floride mercredi a fait décoller un total de quatre civils, dont le directeur général de Shift4 Payments Inc. Jared Isaacman ainsi que trois autres riches touristes de l’espace, à savoir Sian Proctor, Hayley Arceneaux et Chris Sembroski, a rapporté l’agence de presse .. . Le vaisseau capsule SpaceX Crew Dragon qui a été nommé Resilience est monté vers le ciel juste avant le coucher du soleil depuis le Kennedy Space Center à Cap Canaveral.

La capsule qui s’est déplacée dans le ciel à une vitesse fulgurante a atteint l’orbite à 20h03, heure avancée de l’Est (HAE). Dès que la capsule a atteint l’orbite terrestre, le propulseur du premier étage de la fusée, après s’être détaché de la moitié supérieure de la fusée, est redescendu sur Terre et a atterri dans l’océan Atlantique à bord d’un drone.

Combien de temps durera la mission d’équipage civil ?

Le vol, qui n’a aucun astronaute professionnel à bord, survolera la Terre pendant environ trois jours et devrait atterrir dans l’océan Atlantique. La mission vise à atteindre une hauteur de 575 kilomètres au-dessus de la planète, ce qui est non seulement bien plus haut que la Station spatiale internationale (ISS), mais aussi la plus grande hauteur à laquelle un humain a volé après le programme lunaire Apollo de la NASA en 1972. La fusée passera devant toute la Terre toutes les 90 minutes à une vitesse de plus de 27 000 kilomètres par heure. En termes comparatifs, la fusée volera à 22 fois la vitesse du son.

Qu’est-ce qui fait que le vol SpaceX fait un bond en avant?

Avec le lancement du tout premier crédit de vol spatial civil à SpaceX, son fondateur Elon Musk a largement devancé ses concurrents concurrents des entreprises de tourisme spatial qui ont lancé des vols de tourisme spatial similaires au cours des dernières années. Alors que des sociétés spatiales rivales comme Virgin Galactic Holdings Inc et Blue Origin ont également lancé des voyages spatiaux en orbite terrestre pour des touristes spatiaux très riches, ce qui fait avancer le récent lancement de SpaceX, c’est la longue durée de la mission. Contrairement aux quelques heures de trajet proposées par Virgin Galactic Holdings Inc et Blue Origin, la mission SpaceX durera environ trois jours.

Combien chaque équipage civil a-t-il payé ?

Alors que le chef de mission Isaacman s’est abstenu de divulguer le montant qu’il a payé à son collègue milliardaire Elon Musk pour la mission, Time Magazine a estimé que le billet des quatre passagers doit avoir coûté au moins 200 millions de dollars. La mission qui a été officiellement nommée Inspiration4 est l’idée originale d’Isaacman pour sensibiliser et renforcer le soutien à son hôpital de recherche pour enfants St. Jude situé à Memphis, Tennessee.

