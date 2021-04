La première montre intelligente Wear OS G-Shock de Casio est très résistante et très chère

Casio n’est pas étranger à Wear OS, et sa gamme de montres Pro Trek offre certaines des options les plus robustes pour quiconque sur la plate-forme de Google. La société veut aller plus loin et a lancé sa première montre intelligente Wear OS sous la gamme emblématique G-Shock, offrant le niveau ultime de protection et de tranquillité d’esprit. Cette protection supplémentaire n’est cependant pas bon marché.

La GWS-H1000 dispose d’un écran double couche de 1,2 « avec une résolution de 360 ​​x 360. Ce n’est pas la première smartwatch à proposer ce type d’affichage; le GPS Mobvoi TicWatch Pro dispose d’un écran monochrome secondaire au-dessus d’un OLED, ce qui permet de préserver la durée de vie de la batterie. La différence ici est que les deux écrans de la montre Casio sont LCD, les couleurs ne seront donc pas aussi percutantes sur son petit écran. Malheureusement, la durée de vie de la batterie n’est pas excellente avec le panneau LCD principal. la moitié de l’utilisation «normale», ce qui est normal pour la plupart des meilleures montres Wear OS, tandis que l’écran monochrome gardera les lumières allumées jusqu’à un mois.

Malgré la durée de vie de la pile, cette montre est conçue pour durer avec son boîtier volumineux en métal et en uréthane et son panneau arrière en titane. Sa conception robuste offre une résistance aux chocs et une résistance à l’eau de 20 bars, ce qui signifie qu’il a été testé pour résister à la pression d’eau équivalente à des profondeurs de 200 mètres, bien au-dessus de celle des meilleures montres intelligentes Android.

Il y a un GPS intégré, un capteur d’altitude, un capteur de pression et Bluetooth 4.2 à bord, ainsi que des agrafes Wear OS telles que Google Pay, Google Fit et l’Assistant Google. Casio a inclus ses propres extras dans l’interface utilisateur de la montre avec un thème de couleur et un accès rapide à diverses fonctions intégrées.

Casio vise à ce que ce soit l’une des meilleures montres intelligentes de fitness et cible cette montre pour les amateurs de sport qui aiment pousser les choses à l’extrême. Le GSW-H1000 dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque et de mesures multisports et peut même synchroniser les mesures avec l’application compagnon lors de la prise de photos ou de vidéos afin que vous puissiez montrer vos progrès sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le prix pourrait dissuader certaines parties intéressées, étant donné que le prix de détail est de 699 $ aux États-Unis, mais il existe certainement des modèles plus chers dans la gamme G-Shock de Casio.

Casio semble également assez silencieux sur certains détails, comme la RAM et le chipset. La plupart des montres intelligentes Wear OS de nos jours sont livrées avec au moins 1 Go de RAM et sont livrées avec le Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Pour le prix demandé par Casio, cette montre ne devrait pas être moindre que le Qualcomm Snapdragon Wear 4100, mais même dans ce cas, il est difficile de le recommander. . La montre sera disponible aux États-Unis dans environ un mois, bien qu’elle ne soit toujours pas présentée sur le site américain.