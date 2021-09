La première neige de l’automne pourrait tomber dans quelques jours alors que les températures chutent ⋆ 10z

Les prévisionnistes ont déclaré quelles zones verraient “le plus probablement” de la neige tomber très bientôt (Photo: .)

La chute des températures pourrait bientôt apporter de la neige en Grande-Bretagne alors que le temps prend une tournure automnale rapide.

Ils ont baissé jusqu’à 10°C pour faire de “l’été indien” qui a emporté le week-end un lointain souvenir.

La nuit dernière, des pluies torrentielles sont tombées sur de grandes parties du pays, notamment Londres, Bristol et Birmingham.

Le météorologue du Met Office Aidan McGivern a dit aux gens de se préparer à toutes les conditions.

Il a déclaré: « Avec la météo de l’Atlantique désormais en place, nous pouvons nous attendre à un temps très changeant tout au long de la semaine.

“Il y aura du vent et de la pluie, mais aussi des périodes pluvieuses et ensoleillées parfois.”

La brise froide a déjà apporté de la neige dans les régions vallonnées de l’Écosse, avec des averses de neige qui devraient se poursuivre.

Dave the Weatherman d’ITV This Morning a déclaré qu’il y aurait trois lunes de neige en autant de semaines à partir du 29 octobre, ce qui la rendra “amèrement froide et très glaciale”.

Des averses soudaines ont poussé les gens à se mettre à l’abri cette semaine (Photo: LNP/Rex/Shutterstock)



Des trottoirs enneigés à Auchterarder, en Écosse, en janvier (Photo: .)

S’exprimant lors de l’équinoxe d’automne mercredi dernier, il a ravi les parents avec ses prédictions d’un «véritable été indien» à la mi-session d’octobre.

Il a déclaré: “Octobre va être très humide, à l’exception de la partie médiane vers le 18, à mi-parcours, environ cinq jours de beau temps sec. Des nuits moins chaudes et froides, mais agréables.

Il a ajouté: “Mais, et c’est le massif mais, le 29 au nord du Lincolnshire, vous aurez probablement de la neige.”

Une prévision à long terme du Met Office du dimanche au 12 octobre se lit comme suit: “ Une basse pression devrait se situer près du Royaume-Uni au début de cette période, apportant des averses ou des périodes de pluie plus longues, parfois fortes, dans de nombreuses régions.

Météo



«Des vents forts sont également probables, en particulier le long des côtes. Au fur et à mesure que cette zone de basse pression s’éloigne, une autre est susceptible de se déplacer vers le nord du Royaume-Uni. Cela entraînera de nouvelles averses ou de plus longues périodes de pluie au nord et au nord-ouest, ainsi qu’un potentiel de vents forts.

«Des conditions plus sèches et plus stables sont attendues dans le sud et l’est à mesure que la haute pression augmente, mais il y a toujours la possibilité de quelques averses et bandes de pluie ici.

“Les températures vont probablement commencer légèrement en dessous de la moyenne, avant de revenir près de la moyenne plus tard dans la période.”



