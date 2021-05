la première passerelle vers l’ensemble du marché de la cryptographie

Compartir

Le protocole Orion est la porte d’entrée de l’ensemble du marché de la cryptographie, accumulant chaque CEX, DEX et groupe commercial dans une étape décentralisée.

Le protocole Orion est la société chef de file pour la conduite d’une offre de pièces dynamiques (DYCO), un autre système d’offres de jetons où les jetons utilitaires sont sponsorisés par USD jusqu’à 16 mois après le TGE et les membres sont qualifiés pour une réduction.80%, offrant sécurité bien-être déjà caché dans la crypto.

De cette manière, le protocole d’Orion espère amener toute la liquidité des opérations concentrées et décentralisées dans une étape décentralisée. Alors que les agrégateurs de liquidité actuels comme 1 pouce tirent des bourses décentralisées, Orion se trouve actuellement dans une position extraordinaire avec l’avantage d’être le premier à bouger.

Étant donné que le protocole Orion est décentralisé, il n’a pas non plus de garde, ce qui signifie que les clients n’ont pas besoin de faire confiance à quiconque avec leurs actifs. L’été précédent, la société a levé 3,5 millions de dollars dans le cadre d’un accord symbolique appelé «le meilleur en 2020». Orion Protocol a effectivement distribué son Orion Terminal, une offre B2C. Bientôt publiera une entrée B2B et un prophète de valeur.

De plus, Orion cherche à faire face à un autre danger des échanges unifiés: le piratage. Les portefeuilles chauds qui reçoivent généralement des transactions d’argent numérique en ligne sont impuissants au piratage. Des rapports tardifs ont précédemment révélé à quel point les entreprises coopératives (et étonnamment décentralisées) sont faibles. De plus, les clients n’ont pas d’autre alternative que d’y stocker leurs formes cryptographiques d’argent pour les échanger, ce qui les met en danger. Les accords de non-conservation d’Orion tentent de résoudre ce problème en permettant aux clients de gérer ouvertement leurs ressources sur scène, à tout moment et de la manière dont ils ont besoin, sans jamais remettre leurs clés privées pour le faire.

Avec le portefeuille multi-devises d’Orion, il est plus facile de surveiller la présentation globale de votre portefeuille, car ils peuvent sans aucun doute être trouvés dans une API solitaire. Le problème de l’utilisation et de la maintenance de plusieurs portefeuilles pour échanger de nombreux échanges a disparu.

Depuis qu’Orion est publié publiquement, les concepteurs externes peuvent rejoindre la convention et décentraliser les applications. Le test pour les commerçants et les bailleurs de fonds est de savoir comment ils peuvent s’assurer que les transactions qu’ils effectuent sont toujours productives. En effet, les coûts quotidiens du marché peuvent être contrôlés par les crypto-baleines et d’autres bailleurs de fonds importants car ils affectent la liquidité globale.

La liquidité accumulée d’Orion a promis de résoudre ce problème jusqu’à présent, et cela a l’air bien jusqu’à présent. Avec Orion, aucune substance ni aucun soutien financier ne peuvent affecter vos liquidités accumulées. Les clients peuvent envisager cette étape s’ils ont besoin d’exécuter des transactions qui sont beaucoup plus rentables ou s’ils ont besoin d’avoir une meilleure perspective sur la performance de leur portefeuille dans diverses transactions.