La première performance de Halsey a rencontré à la fois des éloges et des plaintes audio

Haley a apporté du matériel de leur nouvel album If I Can’t Have Love, I Want Power à SNL avec des critiques mitigées. Halsey a tout mis en œuvre pour la première représentation de Saturday Night Live, mais certains problèmes de mixage audio perçus ont suscité des plaintes sur Twitter. L’auteur-compositeur-interprète de 27 ans a livré une interprétation de leur morceau épique et grandiloquent « Je ne suis pas une femme, je suis un dieu ». Sa production puissante semblait dominer le mix vocal à certains moments, sans la faute de Halsey.

Certains se sont plaints de ne pas pouvoir profiter de la performance en raison des problèmes de mixage. D’autres étaient au moins intrigués par les sons pour rechercher la version studio. Les fans purs et durs étaient tout simplement impressionnés par la tenue vestimentaire de Halsey et la mise en scène qui l’accompagnait, qui étaient futuristes et faisaient de nombreuses comparaisons avec les propriétés de science-fiction. Faites défiler pour lire certaines des réactions à la première performance SNL de Halsey de la nuit.

« L’instrumental est trop fort pour que vous ne puissiez même pas entendre Halsey chanter, je ris tellement fort en ce moment », a écrit une personne. « C’est hilarant. »

Halsey a l’air magnifique ce soir, service absolu !!! #SNL pic.twitter.com/QPKolbDgwD – M (@Maszon930) 10 octobre 2021

« Halsey me donne vraiment bien, la fille Zenon du 21e siècle, ma sœur », a écrit un autre téléspectateur. Un autre a ajouté: « Halsey avait l’air si bien sur SNL et je suis si fier qu’elle se produise si peu de temps après l’accouchement, mais euhhh, ce mix audio n’était tout simplement PAS ça. »

