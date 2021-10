La première petite amie de Nikki Sixx n’avait aucune idée qu’il avait fini par jouer avec Mötley Crüe

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a parlé à SiriusXM‘s « Trunk Nation LA Invasion » À propos « Le premier 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », son nouveau livre qui revient sur ses années de formation à partir de sa naissance en 1958 comme Franklin Carlton Feranna à la date de 1980 — avant la formation du groupe — quand il s’est légalement rebaptisé Nikki Sixx. Écrit avec Alex Abramovitch, le nouveau mémoire a été publié le 19 octobre et a rapidement atteint le numéro 1 sur Amazonle tableau des livres de musique rock de . Il est également dans le Top 40 de Amazonle tableau des biographies et des mémoires de l’ensemble.

« La raison pour laquelle j’ai utilisé un co-scénariste [this time around] est mon dernier livre a pris deux ans et demi à écrire, et je n’étais tout simplement pas d’accord pour ça », Nikki expliqué (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et je voulais avoir quelqu’un qui écrive l’histoire sur papier et qui ait aussi une voix comme la mienne. Et puis j’irais travailler dessus. »

Élaborant sur les recherches qui ont mené à l’écriture du livre, Nikki mentionné: « [Alex] m’a appelé et il a dit: ‘Hé, Nikki, j’ai trouvé ta première petite amie.’ Je dis : ‘Est-elle toujours à Jerome, Idaho ?’ J’avais 13 ans. Il a dit : ‘Non. Elle est dans l’Utah. Et elle est mariée. Elle a un Facebook page, mais il n’y a pas de réseaux sociaux, il n’y a aucun moyen de la joindre. Il n’y a qu’une ligne fixe. Il dit, ‘Que pensez-vous que je devrais faire?’ Et je dis, ‘Appelons-la.’ Alors il appelle, et il dit : ‘Salut. je suis Alexis. Je travaille sur un livre sur Frank Feranna.’ Et elle va, ‘Je me souviens Franc.’ Et il dit : « Seriez-vous ouvert à en parler ? Et Franc voudrais vous parler. Alors elle a commencé à dire, ‘Où est-ce que Franc aller après ? J’ai entendu dire qu’il avait déménagé à Seattle. Et puis il a en quelque sorte commencé à faire marche arrière, et il s’est retrouvé à Los Angeles. Et il dit : ‘Maintenant, il vit dans le Wyoming avec sa femme et sa fille. Et il a quatre enfants plus âgés. Et elle dit, ‘Qu’est-ce que Franc jamais fini par faire?’ Et il dit : ‘Ohhh. Ehhh… Eh bien, il est en tournée. Et elle dit : « Que veux-tu dire ? Et puis il dit : ‘Il est dans un groupe.’ Et elle est, genre, ‘Franc‘est dans un groupe ?’ Et puis c’était, comme, un peu ce moment où il était, comme, ‘Oh, wow. Cela se passe en temps réel. C’est tellement innocent. Et si parfait. Même si cela ne correspondait pas à la narration du livre. [And she says], ‘Quel groupe ?’ ‘MOTLEY CRUE.’ Un silence de mort. Elle va, ‘J’ai eu un MOTLEY CRUE album dans ma main une fois, et j’ai regardé la photo et je me suis dit, ‘Ça ressemble à mon premier petit ami Frankie.’ Et elle a baissé les yeux et ça a dit : ‘Nikki Sixx.’ Alors, elle a mis le record [down]. Elle n’a même pas acheté le disque. [Laughs] »

Sortie le 19 octobre via Livres Hachette, « The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx » a été édité par le rédacteur en chef Brant Rumble, qui a acquis les droits mondiaux dans un accord avec Chris Nilsson de Divertissement de la 10e rue. Il est disponible en couverture rigide, eBook et une édition audio par Hachette Audio.

Feranna a été abandonné par son père et en partie élevé par sa mère, une femme qui était en avance sur son temps à certains égards et profondément troublée dans d’autres. Frankie a fini par vivre avec ses grands-parents, bondissant de ferme en ferme et d’état en état. C’était un gamin entièrement américain – chassant, pêchant, pourchassant des filles et jouant au football – mais en dessous de tout cela, il y avait un désir ardent de plus, et ce plus était de la musique. Il a finalement pris un Greyhound à destination d’Hollywood.

À Los Angeles, Franc vivait avec sa tante et son oncle — le président de Archives du Capitole. Mais il n’y avait pas de chemin court jusqu’au sommet. Il fut bientôt tout seul. Il y avait des emplois sans issue : tremper des circuits imprimés, être commis dans des magasins d’alcools et de disques, vendre des ampoules usagées et se bousculer pour survivre. Mais la nuit, Franc perfectionné son métier, rejoignant SŒUR, un groupe formé par un autre vétéran du hard rock Blackie sans loi, et a formé son propre groupe : LONDRES, le précurseur de MOTLEY CRUE. Refuser une offre d’adhésion Randy Rhoadsle groupe, Franc changé son nom en Nikki Londres, Nikki Neuf et enfin, Nikki Sixx.

Photo gracieuseté de Jason Shaltz / SiriusXM