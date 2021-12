La première photo apparaît de Ralf Rangnick assistant au choc Man United contre Arsenal en Premier League – Man United News And Transfer News

La première photo a émergé du nouveau manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, à Old Trafford ce soir arrivant pour regarder son équipe affronter Arsenal en Premier League.

Rangnick a obtenu un contrat de six mois pour gérer les Red Devils jusqu’à la fin de la saison après que l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer a été licencié à la suite d’une série de performances horribles et de résultats embarrassants, dont une défaite 5-0 contre Liverpool et un 4-1 défaite aux mains de l’humble Watford.

À la fin de la saison, l’ancien patron du RB Leipzig passera à un poste de consultant et l’un de ses premiers emplois sera d’aider à choisir le prochain manager permanent de United.

Les noms qui seraient sur la liste restreinte pour ce poste incluent Erik ten Hag de l’Ajax, Mauricio Pochettino du PSG, Brendan Rodgers de Leicester City et l’Italien Roberto Mancini.

L’Allemand a été nommé à ce poste lundi mais attend son permis de travail.

Cela lui a été accordé cet après-midi mais le club a estimé qu’il était trop tard pour qu’il dirige l’équipe ce soir.

Cet honneur restera avec Michael Carrick.

En conséquence, il ne sera pas dans la pirogue pour le match de ce soir, mais devrait être dans la loge du réalisateur dans la tribune sud.

Il a été photographié arrivant à l’entrée du joueur il y a quelques instants.

Ralf Rangnick à Old Trafford via @primevideosport pic.twitter.com/WzMN6bOwl7 – utdreport (@utdreport) 2 décembre 2021

Le joueur de 63 ans assistera à une conférence de presse à 9 heures demain matin avant de prendre les commandes de l’équipe avant le match de dimanche contre le Crystal Palace de Patrick Viera.

Rangnick est salué comme l’un des maîtres tacticiens du football moderne et on espère qu’il formera l’équipe United incroyablement douée en une unité cohérente qui pourra se battre pour la gloire de la Premier League et de la Ligue des champions.

Son système de « gegenpress », qui implique que l’équipe appuie sur tout le terrain pour récupérer le ballon dans le minimum de temps possible avant de lancer des attaques immédiates et rapides, a été la pierre angulaire du succès de Jurgen Klopp de Liverpool, Thomas Tuchel de Chelsea et Julien Nagelsmann du Bayern Munich.