La première photo de la saison 6 de ‘Lucifer’ publiée par la star Tom Ellis

Les fans ont enfin un aperçu de la sixième et dernière saison de Lucifer. Jeudi, la star de la série Tom Ellis, qui incarne Lucifer Morningstar, a partagé une première photo de la saison 6 de Lucifer. Ellis a publié la photo moins de deux mois après que la série Netflix devenue Fox ait fait sensation sur le Netflix le plus populaire. graphiques lorsqu’il a attiré des cotes massives après la première de la saison 5, partie 2, fin mai.

Dans l’image partagée sur Instagram et simplement sous-titrée, “De bonnes choses arrivent”, la photo dans les coulisses montrait Ellis dans le rôle de Lucifer, l’air plus pimpant que jamais dans un costume alors qu’il s’appuyait contre une voiture. Plusieurs téléspectateurs aux yeux d’aigle ont noté que le véhicule ressemblait terriblement à la Delorean du classique culte des années 80 Retour vers le futur, d’autres déclarant même que la toile de fond de l’image semblait être la même que la place de la ville où Marty McFly arrive quand il est renvoyé dans le passé. Cependant, aucune connexion possible de Retour vers le futur dans la saison 6 n’a été confirmée pour le moment, bien qu’il soit possible que de telles taquineries surviennent lors du prochain panel Comic-Con@Home de l’émission, Netflix Geeked: Lucifer, le samedi 24 juillet.

Basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, Lucifer a été créé en 2014 et a été diffusé sur Fox pendant trois saisons avant son annulation. Netflix a repris la série en 2018, toutes les saisons suivantes faisant leurs débuts sur la plate-forme. L’émission devait initialement durer cinq saisons avant que la banderole n’inverse le cours et n’annonce une sixième et dernière saison.

“Il y a un tas de choses que nous n’allions pas raconter et que nous ne pouvons pas imaginer ne pas raconter maintenant. Nous avons pensé, lorsque nous sommes arrivés à la fin de la saison cinq, nous avons raconté toute l’histoire que nous voulions raconter. Et c’était ‘ t jusqu’à ce que nous arrivions à la fin de la saison cinq, nous avions la perspective de voir l’histoire que nous pouvions raconter avec la saison six “, a déclaré le co-showrunner Ildy Modrovich à Collider à propos du renouvellement surprise, ajoutant que la saison 6 est ” un beaucoup plus intime saison” qui n’est pas seulement remplie d'”action vide”.

Pour le moment, peu de détails sont confirmés sur la saison 6. Des rapports suggèrent que, contrairement aux saisons précédentes, la dernière saison ne comportera que 10 épisodes, bien que cela n’ait pas été confirmé par Netflix. Le streamer n’a pas non plus confirmé de date de première. Alors que les fans attendent le dernier lot d’épisodes, ils peuvent rattraper toutes les saisons précédentes, y compris celles initialement diffusées sur Fox, sur Netflix.