La première photo de Lilibet Diana sur la carte de Noël du Sussex

Photo : Équipe Rubicon, Alexi Lubomirski

« Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille dans le monde Lilibet. Archie nous a fait papa et maman, et Lili nous a fait une famille. À l’horizon 2022, nous avons dons en leur nom à diverses organisations qui honorent et protègent les famillesde ceux qui ont été déplacés d’Afghanistan vers des familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé », lit-on sur la carte de Noël des Sussex, partagée pour la première fois par Team Rubicon, une organisation dirigée par anciens combattants ils ont soutenu avant.

Avec cette photo chaleureuse, le couple a annoncé que leur Fondation Archewell fera des dons cette saison des fêtes à diverses organisations; y compris Team Rubicon, Paid Leave for All, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Pl + Us et Marshall Plan for Moms. Les Sussex ont accueilli Lilibet Diana, huitième dans la ligne de succession au trône britannique, le 4 juin à la Cottage Hospital à Santa Barbara, Californie.

Photo : Shutterstock ; Prince Harry, Meghan Markle, Archie Harrison (Shutterstock / Shutterstock)