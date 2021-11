La première piscine de surf des Alpes suisses est éligible aux prix Pool & Wellness

27/11/2021 à 17:57 CET

Le projet de la baie d’Alaïa, le première piscine de surf dans les Alpes suisses, fait partie de ceux qui concourent pour les prix Piscina & Wellness, l’événement qui se tiendra du lundi 29 novembre au 2 décembre, dans les pavillons 5 et 6 de la Gran Via de la Fira de Barcelona.

Ce projet innovant, devenu à lui seul une destination touristique, participe au volet ‘la piscine est salut’ rivaliser avec lui Centre sportif GOfit à Peñagrande (Madrid).

Les prix Piscina & Wellness, dont le gala aura lieu le 29 novembre, comprendront trois autres sections. « La piscine, c’est le bien-être », pour laquelle les spectacles de Caldea, l’Ecoresort de Santa Clara au Brésil et la zone thématique Zamá au Mexique.

Dans la catégorie ‘traitement de l’eau’, les finalistes sont l’Institut Guttmann de Barcelona et l’Hôpital de la Fundación San José de Madrid. Enfin, sur l’axe « la piscine est une communauté » concurrencer le Complexe aquatique Aquaticum Debrecen en Hongrie et Parc de les Aigües de la Muntanyeta, à Barcelone.

Cette édition de Piscina & Wellness vise à contribuer à une piscine innovante, durable, bien équipée et bien entretenue qui facilite la bien-être, santé et communauté. Et les Innovation Days qui auront lieu le 29 novembre se concentreront sur ces trois axes.