la première plate-forme basée sur BSC qui rend l’agriculture de rendement amusante

Le processus de production agricole dans le monde Defi s’est longtemps avéré être l’une des options d’investissement crypto les plus lucratives de notre époque. De nombreuses plateformes sont lancées tous les deux jours, chacune promettant de fournir d’excellents services agricoles performants, mais finit par fournir des services très similaires à ceux communément connus aujourd’hui.

En raison de l’absence de plaisir dans le monde de Defi, les investisseurs se retirent des projets une fois qu’ils réalisent leurs gains spécifiques et recherchent d’autres produits lucratifs. Cependant, et s’il existait une plate-forme pour fournir des activités rentables indispensables avec un plaisir époustouflant ?

Un nouveau réseau innovant, autonome et avancé lance des services de culture de performance dans le monde des crypto-monnaies. Cette plate-forme, ArenaSwap, apportera une toute nouvelle tournure au monde des crypto-monnaies Defi, une synchronie de culture de la performance et du plaisir.

ArenaSwap est le premier projet Dex basé sur une chaîne intelligente de Binance à fusionner des options passionnantes de NFT, de jeux et de paris avec l’agriculture de performance. Cette plate-forme d’échange décentralisée a pour mission de fournir une narration et une ludification interactives dans le monde de l’agriculture de performance et du jeu, offrant ainsi une opportunité à vos actifs d’augmenter en valeur perpétuellement.

Cette nouvelle plate-forme proposera une large gamme d’options de jeu, de paris, de NFT et de production de performances pour une simplicité et une fiabilité absolues. Plongeons dans la plate-forme, son fonctionnement et les services qu’elle fournit.

Le réseau ArenaSwap fournit un hub où les investisseurs et les utilisateurs peuvent explorer, jouer, collecter et recevoir des récompenses pour le simple fait de jouer. Cette plate-forme fournit actuellement des services utilisant des jetons hautement déflationnistes, des NFT et des options de jeu.

La plate-forme a son jeton natif appelé ARENA, qui aide à fournir les services de la plate-forme. Ce jeton vise à être de l’or numérique en augmentant sa valeur à perpétuité.

Par ailleurs, la plateforme structure un modèle d’offre décroissante où le nombre de tokens brûlés est supérieur au nombre de tokens libérés. Par conséquent, les producteurs de performances bénéficieront grandement de ce réseau, car les jetons augmenteront continuellement en valeur. Les politiques déflationnistes instituées comprennent ;

3% des montants collectés dans les pools de paris sont brûlés pour chaque bataille Dans chaque pot, 25% seront brûlés 85% des montants utilisés dans IGO sont brûlés Dans Pyramid Royale, 15% de la quantité de marijuana seront brûlés Burn On à chaque Gladiator Odyssey, 80% des frais d’inscription sont brûlés. 85% des ventes lors de l’achat de loot boxes sont brûlées 75% des frais de dépôt rachèteront des jetons ARENA pour les brûler

Ce réseau utilise des jetons NFT et Defi pour récompenser les utilisateurs pour leur participation à des jeux, des jeux d’argent ou la création de NFT sur le réseau. Par exemple, comme mentionné ci-dessus, il existe deux types de gladiateurs, les gladiateurs majeurs et les gladiateurs mineurs.

Les gladiateurs seniors (gladiateurs éminents ou vedettes) participeront à l’arène sur la grande plate-forme, qui contient 3 participants à chaque tour, des gladiateurs noirs, rouges et verts. Une personne qui parie sur le gladiateur gagnant sera sélectionnée au hasard et recevra le prix NFT de la victoire. Cependant, tant qu’un utilisateur parie sur le gladiateur gagnant, il profitera d’une partie du pool de jetons de pari. 90% des jetons de pari seront payés aux parieurs de l’équipe gagnante en fonction de leur pari.

N’oubliez pas que pour qu’une personne remporte le prix Victory NFT, elle doit avoir participé au pool de paris, faire partie de l’équipe gagnante des Gladiators. Plus le pari sur le groupe est élevé, plus la probabilité de remporter la victoire NFT est élevée.

La Victoire NFT représente une partie de la propriété du gladiateur, ce qui signifie que vous serez bénéficiaire de chaque victoire. Au fur et à mesure que le gladiateur grandit en niveaux et gagne plus d’expérience, sa valeur NFT augmente également. Lors de la démission du gladiateur, sa valeur NFT peut augmenter, ce qui signifie que le détenteur du NFT en profite encore plus.

Dans la section principale du NFT, une offrande d’ouverture de gladiateurs aura lieu. Dans ce BIG, la valeur des NFT de gladiateurs sera faible car ces gladiateurs ne sont pas encore inscrits sur la liste.

Actuellement, la liste compte 5 gladiateurs, mais elle s’agrandit pour atteindre son objectif d’au moins 16 gladiateurs. Les détenteurs de NFT du gladiateur gagnant se partageront 3% du jeton du groupe dans les paris. Chacun de ces gladiateurs a une histoire complète montrant sa relation avec d’autres gladiateurs, sa mission et son style de combat.

Après chaque IGO, un investisseur chanceux recevra un IGO NFT en édition limitée, qui a un numéro de série unique. Ces éditions limitées sont plus rares que les IGO NFT classiques, leur valeur est donc supérieure à celle des IGO NFT standard.

Les gladiateurs mineurs sont de petits joueurs sur le net qui n’atteindront jamais l’arène des gladiateurs majeurs. Les gladiateurs mineurs sont des NFT personnalisés créés et détenus par les utilisateurs de la plate-forme. Les NFT de gladiateur mineur posséderont des caractéristiques telles que l’unicité.

Pour obtenir les NFT personnalisables, vous devez vous procurer des loot boxes. Heureusement, il existe plusieurs moyens simples d’acquérir des coffres à butin, notamment les obtenir lorsque votre adversaire les lâche au combat, les obtenir dans les largages aériens et parier d’autres jetons. Vous pouvez trouver des armures et des armes prêtes à l’emploi, des gladiateurs mineurs et des animaux de compagnie monstres dans la boîte à butin.

Il existe d’excellentes alternatives de jeu sur cette plate-forme, divisées en sections gladiateur majeure et mineure. Toute la section des jeux n’a pas encore été publiée car, selon le site Web, il s’agit toujours d’un travail en cours, qui sortira au troisième trimestre de 2021. Le lancement de ce jeu apportera une arène pour les gladiateurs plus âgés et un pyramide royale pour gladiateurs mineurs.

Les principaux gladiateurs jouent dans l’arène de jeu, où chaque tour a trois joueurs, des équipes rouges, noires et vertes. Selon le journal littéraire, les équipes rouge et noire ont de très fortes chances (20 à 85 %) de gagner, tandis que l’équipe verte n’a que (4 %) de chances de gagner.

D’autre part, les gladiateurs mineurs ont leur centre pour s’affronter au combat, la pyramide royale. Dans cette royauté, les règles gagnantes sont simples, c’est-à-dire qu’un gladiateur doit rester au sommet de la pyramide pendant 60 secondes. Pendant ces secondes, les autres joueurs et combattants luttent pour atteindre le point maximum.

Si au bout de 60 secondes le joueur est toujours au sommet de la pyramide, il affrontera le pire des pires gardiens infernaux, après quoi vous pourrez gagner un jackpot et le NFT du gardien infernal que vous avez vaincu.

L’Odyssée du gladiateur mineur est une autre excellente option pour les gladiateurs mineurs. Ici, les gladiateurs mineurs peuvent également être transportés dans différentes parties du cosmos à l’aide de l’Odyssée, où ils peuvent rapidement gagner et maximiser leurs profits.

Meilleure interface utilisateur (UI) et meilleure expérience utilisateur (UX)

Comme indiqué, cette plate-forme combine de nombreuses activités dans les mêmes applications. En général, de nombreuses plates-formes compliqueraient les choses en rendant très difficile l’accès à certains des services les plus nécessaires au sein du réseau. Cependant, le réseau ArenaSwap, comme l’entrée d’une arène normale, rend ses services facilement accessibles aux utilisateurs et augmente la possibilité de créer des sources de revenus.

Par exemple, l’interface utilisateur (UI) dans la conception affichera facilement tous les services nécessaires ou une simplicité absolue. L’accès à des outils tels que les gladiateurs majeurs ou mineurs, les jeux de hasard et les IGO sont facilement affichés pour les utilisateurs.

Par exemple, une fois le site Web ouvert, vous verrez un panneau de configuration sur le côté gauche. Ce tableau de bord a présenté des outils tels que des fermes et des groupes, des références, pyramide royale, Odyssey, IGO, des loot boxes, des audits, etc. La section plus contient la documentation nécessaire, y compris le papier léger, la documentation, Github et la page de blog.

L’expérience utilisateur (UX) est également excellente, car l’accès aux services est facile. D’un simple toucher, vous pouvez ouvrir chacun des services avec lesquels vous souhaitez travailler. Le design et les liens directs vers le portefeuille de votre choix sont encore plus intéressants. Parce que cette plate-forme veut s’assurer que vous obtenez la meilleure expérience, elle prend actuellement en charge des tonnes de portefeuilles crypto comme Metamask, Trustwallet, Mathwallet, Token Pocket, Wallet Connect et le portefeuille à chaîne Binance. Tout est disponible avec une seule touche.

De plus, le site Web est naturellement en mode sombre. Aujourd’hui, de nombreuses personnes qui passent de longues heures à utiliser des appareils informatiques préfèrent utiliser le mode sombre pour protéger leurs yeux. La plateforme Arenaswap est nativement en mode sombre, ce qui garantit un plus grand confort.

De nombreuses opportunités de gagner un revenu avec NFT

Comme déjà mentionné, l’objectif principal du lancement de cette plate-forme est de fournir de nombreuses opportunités de croissance des rendements, combinées à du plaisir. Le jeton natif ARENA d’ArenaSwap sera un excellent actif agricole performant pour l’utilisateur moyen en raison de sa nature déflationniste.

De plus, la plate-forme dispose des NFT de gladiateurs les plus importants qui aident à générer des revenus pour ses détenteurs à mesure que le gladiateur augmente ses victoires. En ayant plusieurs cas d’utilisation de jetons, la plate-forme crée un large éventail d’opportunités pour les investisseurs de gagner un revenu passif.

Audit et sécurité

La sécurité est l’un des principaux problèmes qui assombrissent le monde de la finance décentralisée aujourd’hui. Cependant, le réseau ArenaSwap ne fait aucun compromis sur la sécurité. Tout d’abord, cette plate-forme est auditée par un auditeur blockchain populaire et reçoit le feu vert commercial. L’idée est de s’assurer que tous les utilisateurs bénéficient d’une sécurité maximale et d’une efficacité maximale. En publiant le rapport sur son site Internet, la plateforme s’avère fonctionner de manière transparente.

Après avoir regardé la plateforme ArenaSwap, il est clair que cette plateforme est là pour révolutionner le monde Defi. Ce réseau interagit avec les jeux, l’agriculture de performance et les NFT sur le même tableau de bord, ce qui permet aux utilisateurs de gagner facilement des revenus sans effort.

Il y aura des options de jeu pour les gladiateurs majeurs et mineurs, le premier étant les NFT vedettes qui jouent dans les ligues majeures (Arena), tandis que le premier continuera d’être les NFT personnalisés qui jouent dans les ligues mineures. De plus, la plate-forme présente des avantages tels qu’une excellente interface utilisateur, une haute sécurité et la participation de la communauté. Vous pouvez investir dans ArenaSwap Dex en attendant le lancement des options de jeu.

Pour interagir directement avec sa communauté en pleine expansion et en savoir plus sur ce merveilleux projet, visitez ses pages de médias sociaux : Telegram, Twitter, ou rendez-vous directement sur son site Web.