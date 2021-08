La première plate-forme de cryptographie vraiment complète qui peut enfin intégrer la crypto dans le grand public Crypto new media

Les crypto-monnaies sont maintenant plus populaires que jamais, mais malheureusement, l’adoption de la blockchain n’est pas encore vraiment répandue. Bien que la possession de monnaies numériques soit courante chez les personnes plus jeunes et plus férus de technologie, le grand public considère toujours la crypto comme quelque chose de beaucoup trop compliqué. Grand Time est un projet qui vise à le changer en créant un écosystème complet de solutions blockchain adaptées aux débutants.

Grand Time est un environnement décentralisé et communautaire conçu autour d’une idée simple : permettre aux gens de transformer littéralement le temps en argent en leur permettant de monétiser et de symboliser chaque instant de leur vie.

Grand Time est alimenté par un jeton appelé Grand, qui représente chaque 1/10 000 000ème partie de la journée. Grâce aux Grands tokens, même les plus petites parties de notre vie peuvent être transformées en actifs cryptographiques.

L’un des plus gros problèmes de l’écosystème blockchain actuel est le fait que la plupart des monnaies numériques ne sont tout simplement pas très utiles. Même lorsqu’un débutant acquiert de la crypto, il n’y a tout simplement pas trop de choses à faire avec, ce qui est très rebutant.

Grand Time diffère de la plupart des projets de cryptographie en se concentrant sur la convivialité des jetons Grand. Pour cette raison, l’écosystème de Grand Time est très dynamique et regorge de divers outils conviviaux pour les débutants permettant aux gens de faire bon usage de leurs jetons.

Certains des principaux composants de Grand Time incluent :

Grande Mine Sociale

Le minage social permet à chacun de transformer son temps en argent de manière très simple. Les utilisateurs peuvent générer des récompenses Grand Token en effectuant des tâches simples sur les réseaux sociaux, telles que la promotion de Grand Time.

Grand portefeuille

Les jetons générés par le minage social peuvent être stockés dans Grand Wallet – un outil sécurisé et fiable utilisé pour envoyer, recevoir et stocker des actifs de crypto-monnaie. Contrairement à de nombreux autres portefeuilles, Grand Time se concentre spécifiquement sur l’accueil au maximum, même pour les personnes n’ayant aucune expérience de la cryptographie.

Grand Messager

Le renforcement de la communauté est l’un des principaux objectifs de Grand Time. Grand Messenger permet aux gens de communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées, tout en leur donnant également la possibilité d’envoyer facilement des jetons Grand à leurs amis.

Grand Terminal

Bien que le jeton Grand soit l’atout principal de Grand Time, ce n’est pas le seul. Chaque utilisateur de Grand Time peut utiliser le Grand Terminal pour créer et lancer ses propres jetons numériques.

Grande Bourse

Grand Exchange peut être utilisé pour échanger sans effort entre les différents actifs cryptographiques utilisés dans l’écosystème Grand Time. Les utilisateurs peuvent échanger Grand contre des jetons créés sur Grand Terminal et vice versa.

Grande vente aux enchères NFT

Les jetons non fongibles permettent aux gens de s’exprimer de manière créative en utilisant la blockchain. Grâce à la Grande Enchère NFT, les gens peuvent facilement lancer, échanger et collecter des NFT.

Le moyen le plus simple d’acheter des jetons Grand consiste à utiliser le tableau de bord officiel de Grand Time. La rampe de lancement est divisée en 201 phases, et à chaque phase, le prix de 1 GRAND est initialement augmenté de 0,0001 $, et dans les phases ultérieures de 0,001 $ par phase. Pour cette raison, les premiers utilisateurs de Grand Time seront fortement récompensés, il est donc préférable d’acquérir des jetons Grand dès que possible !

Acheter Grand Token : https://grandtime.org/ico

