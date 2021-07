La première plate-forme pour prendre en charge Elon Musk est apparue new Crypto nouveaux médias

Nous connaissons tous Elon Musk, c’est une personne assez célèbre dans le monde, et aussi l’une des personnes les plus influentes au monde. Et, nous avons également vu, avec seulement quelques tweets, comment il a changé le monde. Cependant, à cause de cela, beaucoup de gens ne lui faisaient pas confiance, affirmant qu’il avait abusé de son influence pour manipuler le marché à son profit. Quelle mauvaise idée !

Et nous, les supporters d’Elon Musk, avons lancé la plateforme dont nous allons vous parler ci-dessous. Dans cet article, nous vous expliquerons tout sur la plateforme que nous avons lancée. Plongeons-nous !

Tout d’abord, nous viendrons à la raison pour laquelle cette fondation a été construite. La question que tout le monde veut savoir en premier :

« Pourquoi Elon Musk et pas quelqu’un d’autre ?

Et voici la réponse :

Elon Musk, un milliardaire d’une valeur de plus de 39 milliards de dollars, a réécrit le langage de la créativité et fondé une multitude d’entreprises qui propulsent ses rêves futurs – de PayPal à Tesla en passant par SpaceX ou SolarCity.

Grâce à Musk, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l’exploration spatiale

La société aérospatiale de Musk, SpaceX, a récemment réalisé l’exploit remarquable de livrer pour la première fois des astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale (ISS). ) sur un vaisseau spatial de fabrication privée.

Système de transport en commun à grande vitesse

Hyperloop est un nouveau système de transport avec une vitesse maximale de plus de 1 000 km/h. SpaceX organise un concours annuel de conception de cabine Hyperloop. L’équipe gagnante la plus proche est un groupe d’étudiants allemands avec un train à une vitesse de 482 km/h. Le compartiment du navire doit se déplacer dans la canalisation de vide, sans se soucier des conditions de circulation et des conditions météorologiques.

Ce n’est toujours pas suffisant?

Vous pouvez aller en ligne, taper dans la barre de recherche Google quelques mots comme « De quelles technologies dispose Elon Musk ? ou quelque chose comme ça, et vous pouvez obtenir ce que nous voulons dire.

Que pensent les gens de la façon dont nous avons calé chaque année dans la gestion des émissions des voitures, et puis alors que le monde entier n’a pas trouvé de solution, Elon Musk lance les voitures électriques Tesla ?

Ou quand nous sommes encore confus à cause du manque d’argent lors du paiement, ou que nous avons des dizaines de problèmes avec le transfert d’argent, et qu’Elon Musk a réussi à créer un système PayPal ?

Après tout, $MUSK & MuskSwap souhaite créer une communauté pour suivre et soutenir non seulement Elon Musk, mais également de nombreux milliardaires qui croient au développement du marché de la blockchain et de la cryptographie, ce qui peut contribuer à augmenter la valeur de nombreuses pièces et jetons potentiels.

Maintenant, nous allons découvrir ce que MuskSwap a.

Les frais de transaction sont très bas

MuskSwap est construit sur le protocole BSC, l’un des protocoles les plus modernes aujourd’hui que les principales plates-formes se sont convertis pour utiliser.

BSC n’est disponible que depuis peu de temps, mais ses avantages ont été prouvés par les utilisateurs eux-mêmes. La vitesse de transaction est beaucoup plus élevée que celle de nombreux autres protocoles autrefois populaires, et les coûts de transaction sont considérablement réduits.

C’est le premier point pour MuskSwap.

« Comment les utilisateurs peuvent-ils tirer profit de la plate-forme ? »

C’est la question à laquelle nous répondrons ci-dessous.

Agriculture de rendement et jalonnement

En tant que plate-forme de crypto-monnaie, nous ne pouvions pas nous empêcher d’avoir pour nous-mêmes les fonctionnalités de base d’une plate-forme de trading décentralisée. Comme mentionné ci-dessus, les utilisateurs n’ont besoin que d’une simple opération pour pouvoir activer cette fonctionnalité, qui est de devenir des LP.

Les LPs, ou pleinement connus sous le nom de fournisseurs de liquidités, sont des utilisateurs qui ont fourni des liquidités à des pools que nous avons verrouillés avec des contrats intelligents. Ces contrats sont automatiquement manipulés à l’aide d’algorithmes préétablis, et tous les éléments des pools sont automatiques. Avec des contrats intelligents et des algorithmes avancés, les utilisateurs se verront garantir un niveau de sécurité pour toutes les activités et pourront également réaliser des bénéfices même s’ils ne sont pas directement impliqués dans ces activités. .

Un point de plus pour MuskSwap.

« Alors, que diriez-vous d’un échange ? »

Alors, après être devenus LP, à quelles autres fonctionnalités les utilisateurs peuvent-ils participer ? La réponse est MuskSwap.

Immédiatement après avoir fourni des liquidités et être devenus des LP, les utilisateurs recevront des jetons LP, et ils peuvent utiliser complètement les jetons LP à de nombreuses fins différentes, généralement pour l’agriculture et le jalonnement. Mais en dehors de ces deux fonctionnalités, les utilisateurs peuvent également participer à MuskSwap et tirer profit de transactions automatisées auxquelles ils n’ont même pas besoin de participer, nous appelons cela des frais de transaction.

Nous aimerions également vous présenter le programme de jetons et d’agriculture MUSK avec un APY élevé.

À cet égard, nous affirmons que le jeton MUSK de la plate-forme a un investissement plus important que de nombreuses autres plates-formes. Le jalonnement de MUSK et d’autres jetons de l’écosystème TESLA, STARLINK, SPACEX peut aider les utilisateurs à obtenir un APY jusqu’à 500%, voire beaucoup plus.

Mais nous tenons à noter que la plateforme n’accepte que les jetons BSC pour toutes les opérations, les jetons avec d’autres protocoles ne seront pas valables dans les fonctionnalités que nous proposons. Nous prenons également en charge tous les autres jetons BSC en laissant APY au moins 300%, ce qui est aussi élevé que de nombreuses plates-formes réputées.

Token CrowdSale

Venons-en ensuite à la vente de jetons, où les utilisateurs peuvent posséder des jetons sans participer aux fonctionnalités de la plate-forme. Et s’il vous plaît souligner : la quantité de jetons que nous vendons est un nombre énorme, tout le monde peut participer sans se soucier de ne pas pouvoir acheter à temps. Les détails des tours seront fournis ci-dessous

o Pré-vente (01 août ~ 31 août 2021) : 50 000 000 000 000 MUSK, prix : 0,0000000025 $

o Vente publique 1er cycle (01 sept. ~ 30 sept. 2021) : 50 000 000 000 000 MUSK, prix : 0,0000000035 $

o Vente publique ronde 2(01 oct. ~ 31 oct. 2021) : 50 000 000 000 000 MUSK, prix : 0,0000000045 $

o Vente publique ronde 3(01 nov. ~ 30 nov. 2021) : 50 000 000 000 000 MUSK, prix : 0,0000000055 $

o Vente publique ronde 4 (01 déc. ~ 31 déc. 2021) : 50 000 000 000 000 MUSK, prix : 0,0000000065 $

À chaque tour, nous vendrons 50 milliards de jetons, une quantité suffisante de jetons pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Prix ​​d’échange : 0,0000001$ jusqu’à

Mais ne présumez pas que nous avons vendu une telle quantité de jetons qu’il y aura moins de jetons dans les fonctionnalités pour la participation des utilisateurs. Aucun problème! Le nombre de jetons que nous avons lancés peut atteindre 1 000 000 000 000 000 MUSK ! Le nombre dans la vente de jetons n’est qu’une toute petite partie !

Et les membres peuvent obtenir gratuitement 200 000 000 000 de MUSK (~ 20 $) via les programmes Airdrop et primes, qui seront annoncés via nos réseaux sociaux.

