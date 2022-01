La première pluie de météorites de 2022

Le premier phénomène astronomique de 2022 est connu sous le nom de quadrantides, une pluie de météores qui vient d’un mystérieux astéroïde ou « comète rocheuse », au lieu d’une comète glacée, pour cette raison il est considéré comme inhabituel, à cette occasion, l’astéroïde d’où provient cette pluie de météores est le 2003 EH1, qui met au total 5,52 ans pour effectuer une orbite autour du soleil.

Le pic maximum de cette pluie de météores quadrantides sera dans la nuit du 3 janvier à 20h40 (GMT), cependant, il sera visible jusqu’au 16 janvier prochain, selon les données du Organisation internationale des météorites.

On estime que la pluie de météores qui sera libérée par l’astéroïde 2003 EH1 peut générer environ entre 50 et 100 boules de feu par heure, à une vitesse de 40 kilomètres par seconde, cette pointe maximale durera six heures. De plus, le fait que la lune soit en phase croissante signifie qu’il y a une meilleure visibilité.

Selon des experts de la POT Afin de mieux observer les quadrantides, il est recommandé de rechercher une zone éloignée des lumières artificielles, en plus de porter des vêtements confortables en raison de la longue durée de ce phénomène astronomique.

Cette pluie de météores sera plus visible dans les pays d’Asie de l’Est et les latitudes plus élevées de toute l’Europe. Dans l’hémisphère sud, il ne sera pas visible car le point radiant de la pluie ne s’élève pas très haut dans le ciel avant le lever du soleil.

Dans le lien suivant, vous pouvez vérifier où exactement vous pouvez voir les quadrantides ou suivre la diffusion en direct via Sky live.