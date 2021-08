La première pop star de Poshmark – WWD

Dans son dernier clip, Olivia Rodrigo plonge dans un fantasme de mode vintage de l’an 2000, jouant sur le terme de recherche du tournant du millénaire qui suscite un engouement de jeunes acheteurs vers des plateformes de revente de mode comme eBay et Poshmark.

Les classiques du style du début des années 2000 comme les robes Roberto Cavalli et Betsey Johnson suivent d’autres moments de la mode vintage notables pour la chanteuse, comme porter un costume Chanel rose des années 90 pour une soirée publicitaire à la Maison Blanche et divers looks décontractés avec des vêtements usés. T-shirts, lunettes de soleil nostalgiques et micro-mini kilts qui auraient pu provenir d’une friperie locale.

Appelez-la la première pop star de Poshmark. Le sens de la mode soigneusement conçu de Rodrigo – avec ses vêtements recyclés, ses créateurs sur le point et son style nonchalant – témoigne de sa pertinence en tant que notre plus récent méga acte.

Ces looks imitent les garde-robes de ses pairs à travers le pays, comme si Rodrigo elle-même associait des pièces prisées d’heures passées au crible de Goodwill avec l’inspiration d’un parchemin de créateurs indépendants sur les réseaux sociaux. À bien des égards, elle est la meilleure amie cool qui a explosé du jour au lendemain.

La mode a joué un rôle essentiel dans la capacité de Rodrigo à exprimer son identité en tant qu’artiste. Et en tant que pop star née en temps de pandémie – augmentant sa base de fans dans un format entièrement éloigné – son mélange particulier de vêtements d’occasion et de vintage haut de gamme a contribué à créer un langage visuel qui équilibre aspiration et accessibilité.

« C’est calculé de la meilleure façon ; c’est plus authentique à ce qu’elle porterait. Elle se soucie [about how she looks] et elle doit l’être, à cause d’Internet. Si elle n’est pas à l’aise ou n’aime pas ça, nous ne perdons même pas son temps », a déclaré Chenelle Delgadillo, qui, avec sa sœur Chloé, est la styliste de Rodrigo depuis le début de son premier single, « Driver’s License ». qui est sorti en janvier.

Et ce calcul fonctionne. «Je pense vraiment qu’elle donne à cette amie cool une sorte d’ambiance – elle va toujours dans les petites friperies et c’est très pertinent. Parfois, vous pouvez trouver les meilleurs vêtements si bon marché, alors je me sens comme ‘OK, j’aurais pu porter ça aussi’ », a déclaré Sarah Miller, méga fan de 18 ans basée à Atlanta, qui gère le compte Instagram @OliviaRodrigoCloset , qui documente tout ce que Rodrigo porte. Miller a fondé le site fin 2019 lorsque Rodrigo était uniquement connue pour son rôle principal dans l’émission de Disney Channel, “High School Musical: The Musical: The Series”, connue des fans sous le nom de HSMTMTS.

“Maintenant, elle utilise beaucoup de vintage de créateurs ces derniers temps et c’est quelque chose à admirer de loin. Je pense qu’elle a gardé beaucoup de ce que j’aimais au départ dans son style, en particulier un intérêt pour la mode durable, les mêmes valeurs, mais elle le fait à une échelle différente maintenant », a ajouté Miller. En tant qu’observateur attentif du style de Rodrigo, Miller dit qu’au fur et à mesure que la renommée de la chanteuse s’est accrue, “elle fait monter les enchères avec le vintage”.

Une scène du nouveau clip d’Olivia Rodgrigo pour sa chanson “Brutal”. Avec l’aimable autorisation de Petra Collins

Fin juin, la chanteuse – qui n’a pas encore fait de tournée ou atteint ses fans dans un format en personne important – a publié un concept de concert virtuel sur YouTube appelé Sour Prom, apparaissant dans un gymnase de lycée pas si différent des scènes de sa populaire émission de télévision Disney.

Vêtue d’une robe de débutante métallisée des années 80, d’un blazer oversize et de bottes de combat, la performance a galvanisé son identité d’idole adolescente pour notre époque. Rodrigo a visé une nouvelle marque de pop-punk de bon nombre de ses pairs musicaux – avec des chansons qui touchent à la santé mentale et aux nuisances quotidiennes qui haranguent les jeunes femmes à travers les États-Unis, à savoir le bilan des médias sociaux et le rejet. Cette vulnérabilité l’a également aidée à faire aimer le public sans finalement se connecter dans la vraie vie.

Delgadillo était timide pour apaiser le succès de Rodrigo sur son sens du style. « Cela en fait partie, mais c’est juste [as much] sur la musique comme sur la mode, travaillez ensemble pour créer cette image », a-t-elle déclaré à propos de la symbiose entre les deux éléments.

Mais comme nous l’avons vu avec le succès de la K-pop sur les marchés internationaux, y compris aux États-Unis, la mode est considérée aujourd’hui comme jouant un rôle crucial dans la façon dont les artistes musicaux réussissent. Les labels de musique sud-coréens de premier ordre investissent profondément dans la garde-robe de chacun de leurs talents. Hee Sun Choi, la styliste du groupe de filles Itzy a déclaré à WWD en 2019 : « Les groupes qui sont très à la mode sont plus populaires. La mode est la première dimension que le public verra visuellement. C’est le premier mode de communication, les entreprises sont donc conscientes de l’importance de l’image et de la mode d’un groupe pour leur succès.

L’arrivée de Rodrigo survient dans les étapes naissantes de l’acceptation du vintage par Hollywood. Alors que les clans Kardashian et Hadid portent de vieux vêtements tendance pour les moments de repos, d’autres groupes de musique travaillent directement avec des maisons de couture pour porter des pièces d’archives importantes sur le tapis rouge, comme Cardi B en 1995 Mugler Couture au 2019 Grammy Awards. Harry Styles a souvent l’air de porter du vintage, alors qu’il s’agit en fait de vêtements d’inspiration vintage fabriqués par Gucci. Billie Eilish a notamment une garde-robe de T-shirts vintage noirs interchangeables.

Rodrigo, cependant, a un objectif totalement indépendant sur le vintage et l’épargne en ce qui concerne la haute couture – le porter pour des performances, des clips musicaux et dans sa vie personnelle – en créant des looks percutants de la tête aux pieds avec de vieux vêtements qui constituent la base pour elle identité d’artiste.

“Elle s’use du vintage quand elle fait de la presse ou des shootings éditoriaux et je pense que c’est vraiment intéressant et la distingue. Cela attire beaucoup plus l’attention sur les achats d’occasion et de vintage », a déclaré Miller.

Jusqu’à présent, il y a eu des apparitions de vintage Betsey Johnson, Roberto Cavalli, Moschino, Chanel, Todd Oldham, Vivienne Westwood, Marc Jacobs et Gianni Versace, entre autres. Ils sont souvent mélangés à une poignée de jeunes labels comme Mimi Wade, No Dress, Rachel Witus et Ashley Williams – des noms dont vous entendriez parler pour la première fois par votre ami le plus connaisseur.

« C’est vraiment rafraîchissant parce que ce n’est pas forcé. C’est naturel pour Olivia car elle a toujours été économe et gravite vers plus de vintage. On ne parle même pas explicitement de [a strategy to use vintage], c’est juste comment elle veut s’habiller. C’est bien parce que vous n’avez pas à vous soucier que quelqu’un d’autre le porte », a déclaré Delgadillo.

Alors que Chenelle travaille en étroite collaboration avec des archives et des magasins vintage indépendants comme Aralda Vintage, d’où provient le costume Chanel de la Maison Blanche de Rodrigo, c’est Chloé qui passe toute la nuit sur des sites de revente et des applications pour trouver des pièces uniques. “Je me réveille toujours avec un tas d’e-mails disant:” Votre commande est en cours de traitement “”, a déclaré Delgadillo.

Et maintenant, avec le nouveau clip de Rodrigo pour « Brutal », la première chanson de son premier album, « Sour », qui est sorti en mai et a régulièrement été au sommet des charts musicaux américains – la chanteuse affirme cette idéologie d’amener l’upcycling dans le grand public du divertissement. Au cours des huit derniers mois, sa trajectoire fulgurante vers la célébrité pop, avec des couvertures de magazines, des publications sur les réseaux sociaux et des apparitions à la télévision de plusieurs millions de vues, a contribué à faire proliférer l’idée de faire du shopping d’occasion comme un plaisir quotidien.

Dans sa dernière vidéo, réalisée par Petra Collins, Rodrigo incarne différents personnages comme un présentateur de nouvelles, un influenceur et un étudiant vêtus de vêtements provenant de Poshmark, eBay et Depop, ainsi que des pièces des archives de créateurs du début des années 2000.

“Nous nous sommes amusés à regarder en arrière” Lizzie McGuire “, les premières émissions de télévision de Disney, des choses sur lesquelles nous avons grandi comme Mary-Kate et Ashley [Olsen] et voyant à quel point la mode était aléatoire à l’époque », a déclaré Delgadillo à propos du processus de « Brutal ».

Dans de nombreux cas, un groupe pop avec la renommée de Rodrigo aurait déjà signé des accords de sponsoring avec des labels de mode et de cosmétiques. Mais son ascension a été si rapide que la mode n’a pas encore rattrapé son retard. Quand ce moment viendra, Delgadillo pense que Rodrigo sera toujours en mesure d’y apposer son empreinte, notant: «Oui, elle devra peut-être porter une certaine marque, mais c’est aussi cool et amusant. Nous nous disons toujours : « Vous êtes une pop star et beaucoup de gens ne portent pas ces vêtements, alors profitez-en pour nous. » Nous ajouterons toujours des marques et des accessoires plus petits juste pour le garder jeune et amusant. Je pense que tout se résume au style.